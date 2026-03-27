Pnad Contínua, investimento gringo e inflação nos EUA: o que move os mercados

No Brasil, o mercado vem de uma quinta-feira marcada pela divulgação do Relatório de Política Monetária (RPM) do Banco Central e da prévia da inflação de março, o IPCA-15, que registrou alta de 0,44%, desaceleração de 0,40 ponto percentual em relação a fevereiro (0,84%).

O resultado ficou acima da projeção do mercado, que esperava alta de 0,29%. O RPM deste mês reforçou o tom de cautela da autoridade monetária. O BC projetou inflação de 3,3% no terceiro trimestre de 2027 e destacou riscos geopolíticos elevados no cenário externo.

Nesta sexta-feira, 27, os olhares se voltam para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a principal pesquisa sobre o mercado de trabalho brasileiro

As falas de Gabriel Galípolo, presidente do BC, e de Paulo Picchetti, diretor de assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos e de política econômica, seguirão repercutindo nas mesas de operação, enquanto os investidores cruzam as novas projeções do RPM com os dados de emprego da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua e o PCE norte-americano, buscando definir o novo patamar para a curva de juros local.

O que acompanhar

A agenda econômica desta sexta-feira começa com dados relevantes na Europa. No Reino Unido, o escritório de estatísticas divulga às 4h as vendas no varejo de fevereiro, após alta de 1,8% na margem e de 4,5% na comparação anual em janeiro, oferecendo sinais sobre o ritmo de consumo no país.

Na sequência, às 5h, a Espanha publica a prévia da inflação de março, depois de o índice de preços ao consumidor ter avançado 0,4% no mês e 2,3% em 12 meses em fevereiro.

No Brasil, a manhã concentra indicadores importantes de atividade e setor externo. Às 8h, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a sondagem da indústria de março, após o índice marcar 96,7 pontos no mês anterior.

Já o Banco Central publica, às 8h30, os dados de transações correntes e de investimento direto no país referentes a fevereiro — em janeiro, o saldo em conta corrente foi negativo em US$ 8,36 bilhões, enquanto o IDP somou US$ 8,1 bilhões.

Ainda no cenário doméstico, o IBGE divulga às 9h a Pnad Contínua referente ao trimestre encerrado em fevereiro. O indicador será central para calibrar as expectativas sobre a política monetária: uma taxa de desocupação muito baixa tende a reforçar o tom cauteloso sinalizado por Galípolo na véspera, ao sugerir que a pressão salarial ainda pode atrasar a convergência da inflação para a meta.

Para o BC, o dado ajuda a avaliar se o mercado de trabalho segue aquecido a ponto de sustentar pressões inflacionárias.

Nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan divulga a leitura final de março do índice de sentimento do consumidor, além das expectativas de inflação para 12 meses e cinco anos. Em fevereiro, o indicador de confiança estava em 56,6 pontos, enquanto as projeções de inflação eram de 3,4% no curto prazo e 3,3% no horizonte mais longo.

Por fim, no Brasil, a Aneel define a bandeira tarifária de energia elétrica para abril. Em março, vigorou a bandeira verde, sem cobrança adicional nas contas de luz, e a nova decisão pode influenciar as projeções de inflação para os próximos meses.

Geopolítica e Commodities: o 28º dia de Guerra

O conflito entre Irã, Israel e EUA entra no seu 28º dia com a trégua temporária de cinco dias sob intensa desconfiança. O petróleo Brent voltou a ultrapassar os US$ 108 por barril e o West Texas Intermediate (WTI) subiu para a faixa de US$ 94 por barril.

Nesta quinta-feira, o dólar comercial também registrou alta, atingindo R$ 5,25. O Ibovespa encerrou a quinta-feira em queda de 1,42%, pressionado pela leitura do IPCA-15 acima do esperado e pela cautela com o cenário externo e geopolítico.

Balanços

A temporada de balanços do 4º trimestre de 2025 entra na reta final. No Brasil, os investidores reagem aos números de Braskem (BRKM5) e União Pet (AUAU3) divulgados na noite anterior.

Nesta sexta é a vez de Vamos, Azul, Quality Soft, OSX Brasil, Nutriplan e Bradespar divulgarem seus resultados financeiros.

Já no exterior, os números das empresas do setor industrial e de transporte, como a BRP Inc., serão monitorados para medir o impacto do custo de combustíveis nas margens globais.