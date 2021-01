Ministério da Saúde começa nesta segunda envio da vacina para estados

O Ministério da Saúde deve começar nesta segunda, dia 18, de manhã o envio da vacina Coronavac para os estados, segundo informações de secretarias de saúde estaduais. Após seu recebimento, a vacinação deverá começar em até 24 horas em alguns estados.

As doses da Coronavac, vacina aprovada neste domingo pela Anvisa, deverão ser distribuídas a partir de São Paulo. O envio deverá ocorrer de forma simultânea para os governos estaduais, de acordo com Eduardo Pazuello, ministro de saúde.

Em São Paulo, a vacinação começa neste domingo. A primeira pessoa a ser imunizada no país deverá ser uma enfermeira do hospital Emilio Ribas, de São Paulo. Mônica Calazans, de 54 anos, apresenta comorbidades como hipertensão e obesidade. Ela é negra e mora na periferia da capual segundo informações do jornal Folha de São Paulo.

O governador João Dória deverá divulgar mais detalhes sobre campanha de vacinação neste domingo.

(reportagem em atualização)