Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2372; prêmio é de R$ 33 milhões

Nenhuma das apostas acertou as seis dezenas do concurso 2.372 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 15. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 52.145.914,50.

As dezenas sorteadas foram: 03 - 19 - 25 - 44 - 46 - 57

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05-23-38-56-75. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos aqui.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa 4,50 reais.