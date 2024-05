Marcha para Jesus em SP 2024: veja horário e ponto de encontro

A 32ª edição da Marcha para Jesus vai concentrar fiéis de igrejas cristãs do país nesta quinta-feira, 30, na estação da Luz do Metrô, no centro de São Paulo, a partir das 10h. A caminhada terá como destino a praça Campo de Bagatelle, na zona norte, onde um palco para apresentações de música gospel foi montado.

Segundo a organização, uma "mega estrutura" de som e luz foi montada para mais de 10 horas de shows. Entre os cantores e grupos musicais confirmados estão: Renascer Praise, Thalles Roberto, Aline Barros, Lukas Agustinho, Isadora Pompeo, Bruna Karla, Cassiane, Ton Carfi, Midian Lima, Theo Rubia, Gabriel Asaph, Victin, Jefferson & Suellen, Morada e Valesca Mayssa.

O tema da edição será “Dupla Honra”, em referência ao versículo "Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra". Antes da concentração da marcha principal, está programada a Marcha Kis, que irá reunir crianças com seus pais em frente à estação Tiradentes do metrô.

Convidados, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmaram presença. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado, mas ainda não confirmou presença.

Como será a programação da Marcha para Jesus 2024?

A concentração do público começará às 7h. A partir das 10h, os fiéis começam o trajeto entre a Avenida Tiradentes (pista sentido Aeroporto) e Avenida Santos Dumont, nos ambos os sentidos. O ponto de encerramento da Marcha é na praça Heróis da FAB, onde vão ocorrer shows e a pregação das 11h até às 22h.

Que horas começa a Marcha para Jesus 2024?

A concentração do público na avenida Tiradentes está programada para começar a partir das 7h até às 10h. Os shows vão começar às 11h e tem previsão para acabar às 22h.

Das 07h às 10h: Concentração;

Das 10h às 14h: Marcha;

Das 11h às 22h: Shows na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira;

Quais são as atrações confirmadas na Marcha para Jesus 2024?

Segundo a organização, uma "mega estrutura" de som e luz foi montada para mais 10 horas de shows. Entre os cantores e grupos musicais confirmados estão: Renascer Praise, Thalles Roberto, Aline Barros, Lukas Agustinho, Isadora Pompeo, Bruna Karla, Cassiane, Ton Carfi, Midian Lima, Theo Rubia, Gabriel Asaph, Victin, Jefferson & Suellen, Morada e Valesca Mayssa.

Quais ruas serão interditadas para a Marcha para Jesus

Praça da Luz, nos dois sentidos - Das 21h de quarta às 10h30 de quinta

Avenida Tiradentes, sentido aeroporto, entre a praça da Luz e rua dos Bandeirantes - Quinta, das 4h às 12h30

Avenida Tiradentes, sentido Santana, entre as ruas Mauá e dos Bandeirantes - Quinta, das 7h às 12h

Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre rua dos Bandeirantes e ponte das Bandeiras - Quinta, das 7h às 13h

Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre ponte das Bandeiras e praça Campo de Bagatell - Quinta, das 9h às 13h30

Praça Campo de Bagatelle - Quinta, das 9h às 14h

Praça Campo de Bagatelle - Quinta, das 9h às 14h Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre praça Campo de Bagatelle e av. General Pedro Leon Schneider - Quinta, das 10h às 14h30

Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre as av. General Pedro Leon Schneider e Braz Leme - Sexta (31), de 0h01 à 1h

Alternativas

Região da Luz

Destino Zona Sul: seguir pelas as avenidas Cruzeiro do Sul, do Estado e Senador Queiróz, retornando ao Eixo Norte/Sul pela Avenida Prestes Maia e Rua Dom Francisco de Souza;

Destino Ibirapuera ou Aeroporto: seguir pela Ponte da Casa Verde, avenidas Dr. Abraão Ribeiro, Marquês de São Vicente, Sumaré e Paulo VI, Henrique Schaumann, Brasil, Pedro Álvares Cabral e Rubem Berta;

Destino Zona Norte: seguir pela pista local da Avenida Tiradentes, prosseguindo em direção à Rua Pedro Vicente, Avenida Cruzeiro do Sul;

Região de Santana: Avenidas Braz Leme e Cruzeiro do Sul;

Fretados

O desembarque deverá ser realizado nas ruas 25 de Janeiro, Mauá e Florêncio de Abreu.

· O desembarque não deverá ser realizado nas Avenidas Tiradentes e Santos Dumont ou na Marginal Tietê. Os veículos estarão sujeitos à fiscalização.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue no telefone SP156.

Quais linhas de ônibus terão o trajeto alterado

9191/10 Jd. Elisa Maria - Bom Retiro

9717/10 Jd. Almanara – Santana

179X/10 Jd. Fontalis – Metrô Barra Funda

106A/10 Metrô Santana - Itaim Bibi

175T/10 Metrô Santana - Metrô Jabaquara

107T/10 Metrô Tucuruvi – Terminal Pinheiros

271C/10 Pq. Vila Maria - Terminal Princ Isabel

1156/10 Vila Sabrina - Pça. do Correio

118C/10 Jd. Pery Alto - Metrô Santa Cecília

119C/10 Vila Sabrina – Term. Princesa Isabel

178A/10 Metrô Santana – Lapa

701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vila Madalena

1177/10 Term. A.E. Carvalho - Estação da Luz

1178/10 São Miguel - Praça do Correio

311C/10 Pq. São Lucas - Bom Retiro

5144/10 Term. Sapopemba/Teotônio Vilela - Term. Princ. Isabel

701U/10 Metrô Santana – Cid. Universitária

271P/10 Cangaíba – Pça. Do Correio

1178/31 São Miguel - Praça do Correio

1178/32 Abel Tavares - Praça do Correio

1178/42 Conj. Hab. Vl. Silvia - Praça do Correio

1178/33 Praça do Correio – São Miguel