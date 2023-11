Lula se reúne com empresários brasileiros e sauditas em Riade para apresentar projetos do PAC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quarta-feira, 29, de seminários empresariais em Riade, na Arábia Saudita, em busca de atrair investimentos para o Brasil, com foco no Programa de Aceleração de Investimento (PAC). Está é a primeira viagem internacional de Lula desde que realizou uma cirurgia no quadril, há dois meses.

“Chegando na Arábia Saudita, nosso primeiro destino nesta visita ao Oriente Médio, para reuniões com o chefe de Estado e de empresários brasileiros e sauditas. Vamos apresentar projetos de investimento no Brasil e aumentar as relações comerciais e de parceria entre nossos países nos setores de energia, agricultura e também na indústria. Também vamos apresentar os projetos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para investimentos em infraestrutura”, escreveu em publicação no X, o antigo Twitter.

Na agenda do presidente brasileiro está o encerramento da Mesa Redonda Brasil-Arábia Saudita, um evento promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) em conjunto com o Ministério de Investimentos da Arábia Saudita, e um almoço com empresários brasileiros e sauditas. Na sequência, Lula participará da abertura do seminário Embraer, fabricante brasileira de aeronaves.

Na terça-feira, 28, o petista encontrou o primeiro-ministro e príncipe herdeiro do país, Mohammed Bin Salman Al-Saud, para discutir a ampliação do comércio entre os países, que chegou a US$ 8,2 bilhões em 2022. Em junho, Lula cancelou um jantar que teria com o príncipe.

No fim da quarta-feira, Lula embarca para Doha, onde deve ir a um fórum com empresários locais e se encontrar com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thanin, na quinta-feira. O giro de Lula terá seu ponto alto na sexta-feira, 1, quando o mandatário brasileiro chegar em Dubai, nos Emirados Árabes, para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP28).

Investimento saudita no PAC

Na segunda-feira, em comitiva do governo brasileiro que chegou dois dias antes ao Oriente Médio, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que, após reuniões, existe expectativa de investimentos sauditas no novo PAC. “A expectativa é que parte desse investimento também ocorra por meio de fundos de investimento. Agora mesmo, nos dois leilões que ocorreram de rodovias no Paraná o fundo de investimento árabe participou”, disse.