Lula recebe lideranças indígenas nesta quinta-feira em meio a pressão por mais demarcações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta quinta-feira, 25, líderes indígenas que estão no Acampamento Terra Livre, em Brasília, e representantes da Articulação de Povos Indígenas do Brasil (Apib). O encontro será no Palácio do Planalto, às 16h, em meio a pressões de grupos para a demarcação de terras.

Com o lema “nosso marco é ancestral, sempre estivemos aqui”, o acampamento deste denuncia uma nova escalada de violações contra indígenas, com destaque para a violência que atinge os povos originários. Segundo um levantamento citado pela Apib e realizado pelo Coletivo Proteja, seis lideranças indígenas foram assassinadas no Brasil desde a edição da lei que instituiu o marco temporal, em dezembro do ano passado.

Outro tópico em discussão é o suicídio entre indígenas. Um estudo citado pela Apib, realizado por pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Cidacs/Fiocruz), aponta que a população indígena lidera os índices de suicídio e autolesões no país, entretanto, tem menos hospitalizações. O acampamento começou na segunda e irá até sexta.

Na semana passada, Lula anunciou a demarcação de duas novas terras indígenas: Cacique Fontoura, no Mato Grosso, e Aldeia Velha, na Bahia. A divulgação foi feita em cerimônia na sede do Ministério da Justiça a uma plateia formada por dezenas de representantes indígenas, que esperavam a homologação de 6 territórios.