Lula recebe Georgieva, diretora-geral do FMI; Dilma Rousseff e Haddad participam

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira às 10 horas a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, no Palácio do Planalto. Em seguida, às 11 horas, ele se reúne com o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB), Jin Liqun.

Os dois compromissos contarão com a presença também da presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Confira a agenda

Às 15 horas, Lula participa da solenidade de assinatura de mensagem de envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei de Regulamentação do Trabalho por Aplicativos de Transporte de Pessoas, no Palácio do Planalto. Às 16h30, ele recebe a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine.

Na sexta-feira, dia 1º, havia uma previsão de participação do presidente Lula na programação da Conferência Nacional de Cultura nesta noite em Brasília. A agenda oficial divulgada para esta segunda-feira, no entanto, não confirmou a presença do presidente no evento.