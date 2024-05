Lula convida Pacheco para conversa nesta quinta-feira em meio a atritos com o Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para uma conversa, na noite desta quinta-feira, no Palácio da Alvorada. A reunião ocorre no momento em que há atritos entre Executivo e Legislativo.

A decisão do governo de ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a decisão do Congresso que prorrogou a desoneração até 2027 para 17 setores da economia que geram cerca de 9 milhões de empregos irritou o presidente do Senado.

Na semana passada, o ministro do STF Cristiano Zanin deu uma liminar para suspender a desoneração. Pacheco reagiu e acusou o Palácio do Planalto de promover um "terceiro turno" após ser derrotado em votações sobre o tema no Congresso.

No dia 21, Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), numa tentativa de apaziguar o clima com o Congresso. O presidente voltará do Rio Grande do Sul, onde vistoriou áreas atingidas pelas chuvas, na tarde desta quinta-feira.