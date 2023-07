Lira diz que Carf e Arcabouço Fiscal podem ser votados hoje

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o projeto que retoma o voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) e o arcabouço fiscal podem ser votados hoje.

O deputado do PP afirmou que os relatores dos projetos estão em Brasília, e uma reunião com os líderes da Câmara irá definir se os textos irão para votação hoje.

"Eu espero votar as pautas econômicas [hoje], vamos nos reunir com os líderes para decidir se voltamos ao plenário hoje. A reunião é para isso, para decidir se vota o Carf e arcabouço. Se nós voltarmos hoje entramos de recesso", afirmou Lira.

O presidente da Câmara afirmou que com a reunião do Comitê de Politica Monetária (Copom) no início de agosto, é importante aprovar o arcabouço. "Falei no começo da semana que iriamos utilizar de segunda a sexta, sem precificar o dia e definir que quando a matéria tivesse voto, ela iria para plenário. A reforma tributária foi, e vamos conversar para terminar essas matérias que têm um quórum infinitamente mais fácil para aprovação", explicou.

Após a aprovação ontem em dois turnos da Reforma Tributária, Lira disse que a votação dos destaques devem ser finalizadas nesta sexta-feira. "Depois de um dia duro de articulações e a votação concretizada, penso que dá para iniciar um novo ciclo de matérias. Esperamos que a Câmara possa concluir a votação dos destaques agora de manhã, tão logo o quórum seguro seja alcançado", afirmou.

Lira disse esperar que o Senado também aprove o projeto, embora reconheça que mudanças possam ser feitas pela Casa. "Espero que o Senado trate [a reforma] com um olhar que merece. A Câmara é uma casa mais eclética, ponto que tem muitas ideologias. O Senado vai ter oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, com um olhar mais agudo. Sabemos respeitar e avaliar o texto que deve voltar do Senado", afirmou.

