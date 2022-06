Junho terá nova onda de frio no meio do mês, diz meteorologista

Uma massa de ar frio polar deverá chegar à região centro sul do Brasil em meados de junho, entre os dias 9 e 16, jogando para baixo as temperaturas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

No entanto, segundo o meteorologista Marcio Cataldi, da Universidade Federal Fluminense (UFF), o mês como um todo deve ser menos frio que maio.

— Teremos uma queda bem acentuada na temperatura, tanto na mínima quanto na máxima. Até lá as temperaturas não devem baixar muito e o restante do mês não deve ser tão frio — disse Cataldi.

O mês de maio deste ano foi considerado atípico pelos especialistas, com temperaturas mais baixas que o normal.

Segundo Cataldi, a distância temporal até a data da chegada da massa de ar frio polar torna difícil precisar o quão grande será a queda de temperatura.

— Então, se considerar o Alto da Boa Vista, pode chegar a uma mínima de uns 12 a 13 graus, e a máxima deve cair bem, ficando entre 20 e 22 — diz o professor, ressaltando possibilidade desses números variarem, para cima ou para baixo.

