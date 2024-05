O que é uma unidade orgânica do INSS e como encontrar?

Você sabia que as unidades orgânicas do INSS também recebem os beneficiários, principalmente quem procura pelas agências da Previdência Social? São nessas unidades que o INSS concentra todo o trabalho feito pelo órgão, tanto da parte administrativa quanto a gestão dos benefícios previdenciários.

Então, se você está procurando mais informações sobre como encontrar a unidade orgânica do INSS mais próxima de você, neste artigo você encontra diversos tutoriais para agendar um horário nas agências do INSS, encontrar as unidades, dentre outras informações.

O que quer dizer unidade orgânica do INSS?

Uma unidade orgânica do INSS nada mais é do que as divisões do órgão espalhados pelo Brasil. Nas unidades orgânicas, o INSS concentra todas as atividades relacionadas aos serviços prestados, a administração e o atendimento ao público. Então, quando você ouvir falar em unidade orgânica, saiba que são as agências do INSS.

São nas unidades orgânicas, inclusive, que o cidadão encontra as Agências da Previdência Social (APS), o local em que os beneficiários do INSS podem saber mais informações, tirar dúvidas, solicitar benefícios, entre outras atividades.

Como encontrar sua unidade orgânica do INSS?

São mais de mil municípios pelo Brasil que possuem uma unidade orgânica do INSS, e você pode descobrir qual é a mais perto da sua casa de duas formas, pelo telefone e pelo App ou site Meu INSS. Veja o passo a passo de cada um:

Pelo telefone

A central de atendimento do INSS é a 135, e você pode ligar gratuitamente do seu telefone de segunda a sábado, das 07h às 22h. Por lá, será possível fornecer o seu endereço e o atendente indicará qual unidade faz mais sentido para você.

Pelo app Meu INSS

Já pelo app Meu INSS, e o mesmo passo a passo pode ser considerado para o site, também é bem fácil, veja só:

Acesse o seu aplicativo Meu INSS; Faça o login com as suas informações do gov.br; No menu da tela principal, selecione “Encontre uma agência”; Insira o seu CEP ou endereço; Pronto!

O portal vai te indicar qual unidade orgânica do INSS é a mais próxima do endereço que você forneceu.

Como fazer um agendamento dentro do INSS?

O agendamento do INSS pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS. Lembrando que, boa parte das solicitações e atividades do INSS podem ser feitas à distância, enquanto os extratos devem ser retirados presencialmente.

No site, cada serviço acessado está sinalizado se o atendimento será feito online ou presencial. Em casos de visita presencial, siga o passo a passo:

Entre no site ou aplicativo “Meu INSS”; Faça o login com o seu usuário e senha gov.br; Na barra de pesquisa, clique em “Novo pedido”; Escolha o tipo de serviço que você quer realizar; Clique em avançar; Leia atentamente as instruções; Preencha as informações e anexe os documentos solicitados.

Após isso, você será direcionado para uma tela com opções de dias e horários baseados na unidade orgânica do INSS mais próxima de você. É só finalizar o agendamento e comparecer ao horário agendado portando um documento de identidade o que mais for solicitado pelo INSS no momento de inscrição.

Como saber o número da unidade orgânica do INSS?

Lembra que comentamos que dentro de cada unidade orgânica do INSS estão também as Agências da Previdência Social (APS)? Para saber o número da unidade orgânica, você pode se basear no código APS, que é informado no momento da busca da agência.

Pelo código APS

Veja o passo a passo:

Acesse o seu aplicativo Meu INSS; Faça o login com as suas informações do gov.br; No menu da tela principal, selecione “Encontre uma agência”; Insira o seu CEP ou endereço; Verifique nas informações a linha em que diz “Código da APS”.

Essa sequência numérica é correspondente ao número da unidade orgânica que foi procurada. Se você ainda tiver dúvidas se essa é a melhor opção de agência do INSS para você, a sugestão é entrar em contato com a central 135, em que um profissional irá te instruir para a unidade correspondente.