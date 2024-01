É possível descobrir o número de CPF pelo nome? Entenda

O CPF é um documento obrigatório para todos os brasileiros pois, além de concentrar diversas informações sobre o cidadão, é uma das formas que a Receita Federal tem para controlar e identificar os contribuintes do Imposto de Renda.

Sendo um documento tão importante, essa sequência de números possui uma lógica muito específica e à prova de erros. A partir do número, é possível descobrir em que região o documento foi emitido e evitar fraudes com o uso indevido de informações e dados.

Mesmo o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) constando em outros documentos que estejam atualizados, como a Carteira Nacional de Habilitação e o RG, é comum surgirem dúvidas acerca de como descobrir o número do CPF. Aqui, te explicaremos se é possível ter acesso a essa informação apenas com o nome completo.

Como consultar o número de CPF?

Por motivos de segurança, não é possível consultar o seu número de CPF pelo nome. A ideia é preservar os dados sensíveis dos milhares de brasileiros que possuem o documento, visto que o número de CPF pode ser utilizado para fraudes.

Todavia, pelo site da Receita Federal, a consulta da situação do CPF pode ser feita de forma simples e agilizada, tendo acesso ao comprovante de situação cadastral do CPF. Veja só o passo a passo:

Acesse o site da Receita Federal, na aba de consulta de CPF ; Insira as informações solicitadas no formulário (número de CPF e data de nascimento); Clique na caixa “Sou humano” para fazer a verificação e-capcha; Clique em “consultar”.

Depois disso, você terá acesso ao comprovante de situação cadastral do CPF, que concentra diversas informações, como o número do documento, nome completo e a situação cadastral.

O que é CPF?

O CPF nada mais é do que o Cadastro de Pessoa Física, um documento disponibilizado pela Receita Federal que tem como principal função identificar as atividades e contribuições para o Imposto de Renda.

Ele é formado por uma sequência de 11 números pensados estrategicamente para conter dígitos verificadores e evitar qualquer fraude no processo. O CPF pode ser criado para todo cidadão que tenha mais de 12 anos de idade e ele não muda, ou seja, você terá o mesmo número de CPF pela vida inteira.

Exatamente por conta dos dígitos verificadores, o CPF também é utilizado por diversos sistemas para identificação das pessoas, desde um cadastro em uma loja ou farmácia, até para se matricular em uma faculdade.

Como consultar o meu CPF? Para a consulta da regularidade do CPF, o processo é o mesmo descrito acima. Basta seguir o tutorial no site da Receita Federal e adquirir o comprovante de situação cadastral. O documento apontará se aquele número de CPF está ativo, pendente, suspenso, cancelado ou nulo.

