DV da conta: o que é e onde encontrar 

Com milhares de transações financeiras acontecendo o tempo todo, os bancos possuem diversas estratégias de verificação da veracidade das informações fornecidas para garantir que essas transações sejam feitas para as contas certas. E uma dessas verificações de segurança é o DV da conta.

Neste artigo, te mostraremos para que serve o DV de uma conta e como localizá-lo. Você encontrará a diferença entre dígito da conta e DV da agência e saberá quais contas possuem este dispositivo de segurança.

O que é o DV da conta?

O DV, às vezes pedido em cadastros ou por contratantes na hora de realizar o pagamento de serviços prestados, é, na verdade, o Dígito Verificador. Bom, ok, mas onde localizá-lo? É simples, ele é o último número da sua conta corrente ou poupança, aquele que aparece após o hífen.

Veja o exemplo de onde fica O DV quando alguém te pede o número da sua conta corrente:

23457- 8 , o DV será o número "8", após o hífen.

Para que serve o DV de uma conta?

O DV, ou número de identificação, serve para ajudar na comunicação de dados no momento da transação e na segurança da movimentação. As contas que possuem o DV são as contas corrente e poupança.

Ou seja, para todas as transações envolvendo movimentação do mesmo banco ou de bancos externos, será pedido o número DV da conta.

Como saber o DV da minha conta?

Bom, caso esteja procurando o DV da sua conta, nossa primeira dica é verificar no cartão físico, normalmente as instituições financeiras dispõem o número ao lado do número do cartão e do código de desbloqueio.

Confira uma breve lista de instituições financeiras e onde encontrar o DV em seus cartões:

Banco do Brasil: Verso do cartão;

Caixa: Parte frontal do cartão;

Santander: Verso do cartão.

Mas, caso você não tenha em mãos e prefira verificar pelo app do banco, basta achar a sessão que mostra as informações da conta, normalmente dispostas no menu principal dos aplicativos.

Quais contas possuem o DV?

Atualmente, são dois tipos de conta bancária que possuem DV, contas corrente e contas poupança.

O que fazer se o DV tiver dois dígitos?

Fugindo a regra que estamos comunicando durante este artigo, também existem alguns casos onde o DV tem dois dígitos.

Se o seu DV tiver dois dígitos ou a conta a qual você deseja fazer alguma transação, a regra é informar apenas o último número dentre os dois dígitos que identificam a conta corrente ou poupança.

Diferenças entre DV da agência e dígito da conta

Os dois números têm funções semelhantes, mas a principal diferença entre o DV e o dígito da conta é que o dígito da conta serve para verificar se a instituição financeira existe e está homologada, já o DV tem a mesma função, mas referente a verificação da conta do correntista.

Ou seja, são duas formas de segurança e verificação das transações relacionadas à conta informada, tanto com relação à instituição, quanto sobre a conta em si.