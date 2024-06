Dinheiro esquecido: mais de R$ 8 bi estão disponíveis para devolução; veja como sacar

O Banco Central (BC) ainda tem disponível cerca de R$ 8,15 bilhões no Sistema de Valores a Receber (SVR), correspondentes a “dinheiros esquecidos” por clientes em bancos, instituições financeiras e cooperativas.

Ainda de acordo com os dados recentes do BC, 41.104.921 pessoas físicas têm valores a receber. O montante é superior a R$ 6 bilhões. No caso de pessoas jurídicas, são 3.264.504 aptas a resgatar cerca de R$ 1,70 bilhão.

O processo de restituição pelo SVR do Banco Central teve início em março do ano passado, resultando na devolução de R$ 6,78 bilhões até junho deste ano. Para verificar se há valores disponíveis para saque, é necessário acessar o seguinte link: https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Além disso, é possível consultar recursos esquecidos de familiares falecidos e iniciar o processo de resgate. No site mencionado, é preciso clicar em "Consulte se tem valores a receber", inserir os dados e clicar em "Consultar".

Como solicitar o resgate de valores a receber?

Após fazer a consulta e verificar que há valores a receber, será necessário clicará no botão 'Acessar o SVR'. Se não tiver fila de espera, o consumidor será transferido para a página de login da Conta gov.br.

O consumidor terá 30 minutos dentro do sistema. Segundo o BC, esse tempo é suficiente para fazer tudo que precisa, mas fique atento ao reloginho no canto superior da tela.

A solicitação do resgate é feita dentro do próprio Sistema de Valores a Receber. Neste caso será necessário:

Selecionar uma de suas chaves PIX (campo obrigatório) e informar seus dados pessoais;

Guardar o número de protocolo para entrar em contato com a instituição, se necessário.

Segundo o Banco Central, mesmo que o consumidor tenha indicado a chave PIX, a instituição pode devolver por TED ou DOC para a conta da chave PIX selecionada.

Qual é o prazo de pagamento do "dinheiro esquecido"?

O prazo de pagamento do dinheiro é de até em 12 dias úteis em caso de pagamento via PIX. Nos outros casos, o prazo é determinado pela instituição financeira. Segundo o BC, ela não é obrigada a pagar em até 12 dias úteis.

Além disso, a instituição pode entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail indicado para confirmar sua identidade ou tirar dúvidas sobre a forma de devolução. Esse é um procedimento para sua segurança e da instituição. Entretanto, nunca forneça senhas a ninguém.

Se o sistema oferecer a opção Solicitar por aqui, mas não apresentar chave PIX disponível para seleção:

Entre em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução.

Se preferir, crie uma chave PIX e volte ao sistema para solicitar o valor.

Se o sistema não oferecer a opção Solicitar por aqui: