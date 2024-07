Como emitir o Bilhete Único: veja passo a passo e onde fazer

Uma facilidade para os paulistanos que dependem do transporte público, o Bilhete Único é um cartão que facilita o acesso nas principais locomoções de São Paulo, como o uso dos ônibus da SPTrans, trens do Metrô, CPTM, Via Mobilidade e ViaQuatro.

A possibilidade de embarcar em até quatro ônibus durante o período de três horas e fazer a integração ônibus-metrô e ônibus-trem faz com que o Bilhete Único seja muito utilizado, além da economia no bolso do cidadão. Se você ainda não tem o seu, saiba como emitir o Bilhete Único e quanto custa o serviço.

O que precisa para emitir o Bilhete Único?

Para emitir o Bilhete Único, todo o processo, inicialmente, é feito online, pelo site do SPTrans. Veja o passo a passo completo para solicitar o seu:

Entre no site da SPTrans; Faça o seu cadastro ou acesse com o login e senha se já for usuário; Preencha o formulário de requerimento do Bilhete Único para novos usuários ; Escolha o posto de atendimento mais próximo de você para emissão; Compareça ao local seguindo as instruções da SPTrans para a retirada do documento.

É importante lembrar que só é possível emitir um Bilhete Único por CPF, e o cartão vem personalizado com o seu nome, CPF e o número do Bilhete. Aqui, você pode conferir a Lista de Postos da SPTrans para a retirada do cartão.

Quanto custa a primeira via do Bilhete Único?

A boa notícia é que o custo da primeira via do Bilhete Único é gratuito, e não há valor mínimo para a recarga inicial. Já a segunda via do Bilhete Único tem o custo de 7 tarifas de ônibus vigentes, que devem ser pagas em dinheiro.

Como pedir a segunda via do Bilhete Único pela internet?

A SPTrans indica que o usuário compareça diretamente a uma unidade de atendimento para a emissão do novo cartão.

Para isso, é necessário entrar em contato com a Central de Atendimento 156 para quem é da Capital ou no telefone 0800 011 0156 e fazer o cancelamento do Bilhete que foi perdido, roubado ou extraviado.

Com o cartão bloqueado, o cidadão pode se dirigir diretamente até um Posto de Atendimento da SPTrans com um documento oficial com foto e fazer a solicitação da segunda via do Bilhete Único.

No posto, será cobrado o valor de 7 tarifas de ônibus, pagos em dinheiro, para a emissão do novo cartão.

Em quais terminais fazem Bilhete Único?

Diversos terminais espalhados pela cidade de São Paulo fazem a emissão do cartão do Bilhete Único, seja ele a primeira ou segunda via. Veja a lista completa: