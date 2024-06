Códigos de pagamento do INSS: significado de cada um

Seja funcionário de carteira assinada, profissional autônomo ou simplesmente uma contribuição facultativa, hoje, milhares de brasileiros realizam a sua contribuição para o INSS, com o objetivo de ter direito não só da aposentadoria, mas de outros seguros que o órgão resguarda para o cidadão.

E, para realizar a contribuição, o sistema do INSS conta com códigos de pagamento, para fazer a identificação de todas as contribuições feitas. Neste artigo, você entenderá melhor o que são os códigos de pagamento do INSS e quais são eles, para todos os tipos de profissão.

O que são os códigos de pagamento do INSS?

Os códigos de pagamento do INSS são uma sequência de números para identificação dos tipos de contribuintes e os tipos de contribuições que estão sendo feitas ao órgão no Brasil. Ou seja, cada categoria tem o seu código, de acordo com o perfil do contribuinte.

Os códigos são usados para o preenchimento das Guias de Previdência Social, que são utilizadas para a arrecadação das contribuições.

Cada código tem uma descrição única e específica, por isso, é superimportante que o contribuinte sinalize o código certo no pagamento, visto que impacta diretamente nas contribuições e nos benefícios de direito.

Quem deve pagar o INSS?

Existem diferentes grupos que precisam realizar a contribuição e pagam o INSS. Veja a lista:

Trabalhadores com carteira assinada : se você é CLT, o INSS já é descontado automaticamente na folha de pagamento, e a contribuição pode variar de acordo com o valor do salário.

Quem emprega : os empregadores também devem realizar a contribuição a partir da folha de pagamento dos seus funcionários.

Profissionais liberais : todos aqueles que são autônomos, prestadores de serviços e afins também fazem o pagamento.

Facultativo : também há a opção de quem não é obrigado a contribuir por lei, mas o faz mesmo assim para um dia ter direito ao benefício do INSS.

Contribuintes especiais : alguns grupos, como o de trabalhadores rurais, indígenas, pescadores e afins também realizam o pagamento, mas com taxas diferenciadas;

Empregados domésticos : essa categoria também realiza contribuição diretamente ao INSS.

Quais os códigos de pagamento do INSS?

Confira a lista de códigos de pagamento do INSS dividida pelas categorias e tipo de contribuição que te mostramos até aqui:

Empregado doméstico

Categoria Código de pagamento Mensal 1600 Trimestral 1651 Reclamatória trabalhista 1708

Empregador

Patronal, afastamento e salário-maternidade

Categoria Código de pagamento Mensal 1619 Trimestral 1678

Contribuinte individual

Plano normal:

Categoria Código de pagamento Mensal 1007 Trimestral 1104

Plano simplificado:

Categoria Código de pagamento Mensal 1163 Trimestral 1180

Contribuinte individual rural

Plano normal:

Categoria Código de pagamento Mensal 1287 Trimestral 1228

Plano simplificado:

Categoria Código de pagamento Mensal 1236 Trimestral 1252

Segurado especial

Categoria Código de pagamento Mensal 1503 Trimestral 1554

Facultativo

Plano normal:

Categoria Código de pagamento Mensal 1406 Trimestral 1457

Plano simplificado:

Categoria Código de pagamento Mensal 1473 Trimestral 1490

Baixa renda:

Categoria Código de pagamento Mensal 1929 Trimestral 1937

Como pagar o INSS estando desempregado?

A única forma de pagar o INSS estando desempregado é contribuir para receber o benefício de forma facultativa. Ou seja, a pessoa desempregada não tem obrigação, por lei, de contribuir para o sistema, mas pode fazê-lo se julgar necessário.

Para a contribuição facultativa, o recolhimento pelo Plano Geral é de 20% do salário mínimo, e no plano simplificado, 11%.

Quais os códigos para autônomos?

Existem dois tipos de contribuição para quem é autônomo, com os seguintes códigos para os planos normais:

Mensal: 1007

Trimestral: 1004

Já para os planos simplificados, os códigos são o seguinte:

Mensal: 1163

Trimestral: 1180