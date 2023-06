Vai ter greve do Metrô de SP? Metroviários suspendem paralisação e linhas funcionam nesta terça

Os metroviários de São Paulo decidiram aceitar a proposta do Metrô e suspenderam o indicativo de greve que poderia parar o serviço a partir desta terça-feira, 13. A decisão tomada pela categoria em uma assembleia, na noite desta segunda-feira, 12, com 73% dos votos no sentido de suspender a paralisação. O movimento está relacionado com a campanha salarial de 2023. Maio foi mês de renovação do acordo coletivo entre a companhia e os trabalhadores, que estavam em negociação.

A principal reivindicação era salarial. O Metrô já aplicou um reajuste de 4,52%, referente à inflação do ano, nos salários de maio. O mesmo valor foi aplicado aos vales alimentação e refeição. A categoria pedia o aumento maior

Com o indicativo de greve, os metroviários conseguiram um reajuste mais robusto para o vale alimentação, de 38,9%, para compensar uma cota extra que existia na época do Natal, e foi cortada há três anos. Com isso, o valor vai para R$ 649,36. "Consideramos que houve uma diferença significativa na proposta, fruto da luta da categoria", disse Camila Ribeiro Duarte Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo.

O sindicato também pediu a contratação de duncionários por meio de concurso público. Segundo cálculos da entidade, há um déficit de 1.200 funcionários na operação do sistema. O Metrô se comprometeu a discutir o tema com o sindicato em uma mesa de debate permanente.

A companhia estatal também aceitou a reinvindicação dos funcionários da volta do pagamento dos valores da Participação nos Lucros e Resultados, que não foram pagos nos últimos dois anos, segundo o sindicato.

Veja como foi o resultado da assembleia

Reajuste de policiais

Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou a proposta de reajuste médio de 20% para as forças policiais do estado (veja todos os valores). Os pagamentos começam nos salários de julho. O impacto no orçamento estadual vai ser de R$ 2,5 bilhões em 2023.

Foram contempladas as categorias da Polícia Militar e Civil, incluindo escrivães, investigadores e delegados. A recomposição salarial vai ser maior para os cargos iniciais, ultrapassando 30%, como no caso dos soldados de 2ª classe da PM.

(Com Estadão Conteúdo)