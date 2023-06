Governo de SP sanciona reajuste dos policiais; veja valores e quando começam pagamentos

Os policiais civis e militares do estado de São Paulo vão receber um aumento de salário. O projeto de lei prevendo reajuste médio de 20% foi sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta segunda-feira, 12. A proposta foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), no fim de maio, de forma integral, como foi enviado pelo Executivo estadual. Os pagamentos começam nos salários de julho. O impacto no orçamento estadual vai ser de R$ 2,5 bilhões em 2023.

Foram contempladas as categorias da Polícia Militar e Civil, incluindo escrivães, investigadores e delegados. A recomposição salarial vai ser maior para os cargos iniciais, ultrapassando 30%, como no caso dos soldados de 2ª classe da PM.

“Para que nós tenhamos segurança pública, é necessário reconhecer e valorizar as forças policiais. E esse é o primeiro passo de muitos outros que serão dados”, afirmou o governador. “Estamos extremamente comprometidos com a segurança pública. Temos que aproveitar o que temos de mais valioso, que é o nosso profissional. Se nós proporcionarmos tecnologia e infraestrutura e se valorizarmos as corporações, eu não tenho dúvida: nós vamos vencer a guerra da segurança pública e garantir a paz para o cidadão”, acrescentou Tarcísio.

Qual o reajuste dos policiais por categoria

Os valores variam confirme o cargo e categoria. Quanto maior o salário, menor o aumento, que vai de 14,27% até 31,62%. Os maiores beneficiados pelo reajuste são os soldados de 2ª classe da PM que vão receber R$ 4.066,54. Escrivães 3ª classe da Polícia Civil terão salários de R$ 5.879,68, (aumento de 24,64%); e policiais técnico-científicos 3ª classe passarão a ganhar R$ 5.526,72, (aumento de 22,19%).

Aumento para outras categorias

Nem todas as categorias da segurança pública vão receber aumento salarial. É o caso dos agentes socioeducativos e policiais penais. Esses categorias são vinculadas à Secretaria da Administração Penitenciária e não à Secretaria da Segurança Pública. Durante a votação do projeto na Alesp, representantes dos servidores protestaram.

Na tentativa de resolver o caso desse grupo, partidos de oposição apresentaram emendas, que não foram aprovadas. Representantes do governo paulista afirmaram, durante a sessão, que a Alesp vai receber projetos de reajuste para outras categorias de servidores estaduais.

Novo salário mínimo de SP

No dia 25 de maio, o governador sancionou o novo salário mínimo estadual, de R$ 1.550. O novo mínimo paulista unifica as duas faixas salariais que existem em São Paulo e representa um aumento percentual de 20,7% em relação à faixa 1, que estava em R$ 1.284, e 18,7% sobre a faixa 2, fixada anteriormente em R$ 1.306.

(Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)