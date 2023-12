Fuvest 2024: tudo que você precisa saber sobre a segunda fase da prova

A segunda fase da Fuvest, o vestibular mais concorrido do Brasil, começa neste domingo, 17. Mais de 30.000 candidatos foram convocados para realizar as provas em 22 cidades do estado de São Paulo. Essa é a primeira vez que a fase acontece em dezembro — nos anos anteriores era realizada no mês de janeiro.

Os estudantes vão passar por dois dias de provas dissertativas, na primeira fase os estudantes responderem apenas questões de múltipla escolha. No domingo, haverá questões de Português e uma redação; e na segunda-feira, dia 18 de dezembro, perguntas de duas a quatro disciplinas, dependendo do curso escolhido pelo candidato.

O vestibular da Fuvest 2024 oferece 8.147 vagas para cerca de 180 cursos de graduação em campus da Universidade de São Paulo em oito cidades do estado de São Paulo.

Como consultar o local de prova da Fuvest

A consulta do local de prova pode ser realizado no site da Fuvest. a área do candidato, é necessário informar o nome, CPF ou o número de inscrição para consultar os endereços.

Quando vai ser a segunda fase da Fuvest 2024?

Primeiro dia (17 de dezembro)

10 questões dissertativas de Português;

Redação dissertativo-argumentativa.

Segundo dia (18 de dezembro)

12 questões dissertativas, de duas a quatro disciplinas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

Qual o horário da segunda fase da Fuvest?

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h (horário de Brasília). A duração da aplicação das provas é de quatro horas em cada dia. Os estudantes deverão realizar as questões dissertativas e a prova de redação, distribuídas pelos dois dias.

O que pode levar para a segunda fase da Fuvest?

O estudante pode levar o documento original com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta. É permitido o uso de lápis para rascunho, borracha, apontador e régua transparente.

Qual caneta pode levar a Fuvest?

Quem vai fazer a prova pode usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Também é permitido levar lápis, borracha, apontador e régua.

Pode levar comida para a Fuvest 2024? O estudante pode levar água e alimentos leves para consumidor durante a prova. O que é proibido levar na prova da Fuvest?

Não é permitido utilizar ou manipular, em qualquer área do prédio, aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento. Os relógios não poderão ser usados em hipótese nenhuma. A FUVEST informará aos candidatos o tempo restante para o final do exame. Quando sai o resultado da Fuvest? A divulgação da lista de aprovados em primeira chamada da Fuvest 2024 está prevista para o dia 22 de janeiro de 2024. A matrícula virtual deverá ser realizada no dia 29 de janeiro de 2024.

O que cai na segunda fase da Fuvest?

Na segunda fase, o estudante terá 10 perguntas de português, uma redação e perguntas específica sobre o curso escolhido. O vestibular da Fuvest tem um perfil mais conteudista, associando temas tradicionais e clássicos das disciplinas com questões da atualidade. “O exame exige que os candidatos apresentem conhecimento sólido e aprofundado da teoria e que também sejam capazes de responder questões interdisciplinares”, comenta João Pitoscio Filho, coordenador pedagógico do Curso Etapa.

A prova cobra uma leitura atenta dos enunciados e uma boa análise de gráficos, tabelas, mapas e imagens de apoio. Além disso, a Fuvest também traz nas provas da segunda fase conteúdo das obras literárias obrigatórias. A lista de obras exigidas nesta edição do vestibular é a seguinte:

Marília de Dirceu - Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba – Machado de Assis

Angústia – Graciliano Ramos

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

Mensagem – Fernando Pessoa

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Campo Geral – Guimarães Rosa

Dois irmãos – Milton Hatoum

Como se preparar para a segunda fase da Fuvest

Para ter um bom desempenho nas provas da segunda fase da Fuvest 2024, é importante manter o ritmo de estudos, conhecer o estilo da prova e realizar simulados e redação.

“O ideal é manter o ritmo de estudos que foi adotado pelo estudante ao longo do ano. Mudanças muito radicais nessa hora podem trazer mais prejuízos do que benefícios. Além disso, conhecer o estilo da prova é fundamental para o sucesso no vestibular. A dica é fazer simulados, resolver provas de anos anteriores e escrever redações”, orienta Pitoscio Filho.

O cuidado com a saúde física e mental também é essencial para obter um bom desempenho nas provas.

"Um fator muito importante, nesta época e durante todo o período de preparação, é cuidar da saúde física e mental. Dormir bem, ter uma boa alimentação, fazer algum tipo de atividade física, mesmo que seja uma simples caminhada diária, além de ter momentos de lazer, ajudam o estudante a manter o equilíbrio necessário para encarar as provas", indica o coordenador pedagógico do Curso Etapa.

Provas de habilidades específicas da Fuvest

Algumas carreiras têm uma prova adicional na segunda fase, a prova de competências específicas, cujo formato varia de acordo com a carreira e pode ser consultado neste guia. Essa prova é classificatória e eliminatória: você precisa pontuar pelo menos 50% da avaliação para ser elegível de convocação. As provas de habilidades específicas para as carreiras de Música - Ribeirão Preto, Artes Visuais e Artes Cênicas ocorrerão nas seguintes datas:

Música - Ribeirão Preto: de 3 a 6 de janeiro de 2024;

Artes Visuais: 4 de janeiro de 2024;

Artes Cênicas: 8 a 11 de janeiro de 2024.

Como funciona o cálculo da nota da Fuvest?

A resposta de cada questão receberá pontuação que pode ir de zero a cinco. O total dos pontos obtidos pelo candidato em cada prova será multiplicado por um fator numérico apropriado, de modo que cada uma das duas provas valha 100 pontos. No primeiro dia de prova, a divisão de pontos é de 50 pontos entre as 10 questões dissertativas mais 50 pontos da redação. No segundo dia, os 100 pontos são divididos entre as 12 questões.

A nota final do candidato, utilizada para classificação nas carreiras, é dada pela média ponderada das notas da 1ª e 2ª fase, normalizadas em base 100.