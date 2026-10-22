O que faria o eleitor mudar de voto a poucos dias do 2º turno? Veja pesquisa

RESUMO ＋ A pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que 16,3% dos eleitores ainda podem mudar de voto no segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Entre os indecisos quanto à manutenção da escolha, propostas dos candidatos e desempenho nos debates são os fatores mais citados, ambos com 16%. O levantamento também aponta empate técnico na disputa presidencial, com Flávio registrando 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula.

A poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais, 16,3% dos eleitores afirmam que ainda podem mudar de voto na disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Entre os que admitem rever a escolha, as propostas dos candidatos e o desempenho nos debates estão entre os fatores que mais poderiam influenciar a decisão, segundo a pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 21.

De acordo com o levantamento, 83,7% dos entrevistados dizem já estar decididos sobre o voto. A pesquisa perguntou aos eleitores que ainda estão abertos o que os levaria a mudar de ideia.

Entre as respostas, 16% apontaram a descoberta de uma proposta do próprio candidato que considerassem ruim para si. O mesmo percentual citou o desempenho dos candidatos nos debates antes do segundo turno.

Apenas 8,2% afirmaram que poderiam mudar de voto diante da revelação de um escândalo de corrupção de última hora envolvendo seu candidato. A mesma proporção mencionou a descoberta de uma proposta do adversário que ainda não conheciam.

O apoio de um governador eleito foi citado por 6,1% dos entrevistados que ainda poderiam mudar de escolha. Já 2,5% disseram que poderiam considerar a mudança ao perceber que o candidato oposto tem mais chances de vencer a eleição.

O apoio de um candidato derrotado no primeiro turno ao adversário foi mencionado por 2% dos entrevistados. Outros 1,6% apontaram o apoio de uma personalidade pública, artista ou influenciador digital ao candidato adversário.

A resposta mais frequente, porém, foi “não sabe”, escolhida por 39,3% dos eleitores que ainda poderiam mudar de voto.

Disputa acirrada

A pesquisa também aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto. Nos votos válidos, que desconsideram brancos e nulos e são usados pela Justiça Eleitoral para definir o resultado, o senador tem 51%, ante 49% do presidente.

A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro, de 2,5 pontos para mais ou para menos.

Nos votos totais, Flávio soma 48% e Lula, 46%. Os votos brancos e nulos representam 3,4%, enquanto 2,6% dos entrevistados não sabem em quem votar.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores por telefone, entre quinta-feira, 15, e segunda-feira, 19. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08251/2026.