Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Fim da taxa da para taxímetros; entenda o que muda para o setor

Medida Provisória que isenta taxa de verificação foi aprovada pela Câmara e agora segue para o Senado

Taxi: veja o que muda a partir da isenção da taxa para os taxímetros (Divulgação/Getty Images)

Taxi: veja o que muda a partir da isenção da taxa para os taxímetros (Divulgação/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15h09.

A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) 1305/2025 que acaba com a taxa de verificação para taxímetros no valor de R$ 52,00 que é pago ao Inmetro.

O texto do relator José Nelto (União Brasil - GO) também prevê que, em municípios com mais de 50 mil habitantes, a verificação do aparelho, que antes era anual, deve a acontecer a cada dois anos.

A MP foi aprovada em pelo plenário da Câmara nesta segunda-feira, 27, em uma votação simbólica, sem registro nominal de votos, e agora vai ser analisada pelo Senado Federal.

O que diz o texto?

A isenção da taxa de validação do taxímetro é válida tanto para a aquisição do equipamento quanto para as medições periódicas obrigatórias por cinco anos.

O texto ainda muda a regulamentação para quem quer ser taxista. Agora, será possível realizar um curso a distância ofertado por entidades reconhecidas pelo governo sobre relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos.

O relator acrescentou ao texto que o taxista não pode para de prestar serviços sem justificativa prévia ou autorização do poder público que concedeu a licença, salvo casos de férias, licenças, manutenção do veículo, paralisações da categoria ou outras exceções.

A MP também criou o Dia Nacional do Taxista, 26 de agosto. 

Impacto econômico

O projeto estima uma economia de R$ 9 milhões por ano e beneficiará os 300 mil taxistas do país. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o impacto da MP é pequeno frente à receita corrente líquida.

A Medida Provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em julho deste ano e agora segue para o Senado.

Acompanhe tudo sobre:TáxisCâmara dos Deputados

Mais de Brasil

Isenção do IR: Haddad se reunirá com Calheiros para discutir proposta

Megaoperação no Rio mira líderes do Comando Vermelho na Penha e Alemão

Paraná Pesquisas: aprovação de Lula sobe 5 pontos e empata com reprovação

STF deve julgar recurso de Bolsonaro até 14 de novembro

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa opera em alta de olho em corte de juros nos EUA

Um conteúdo Bússola

Opinião: publicitários precisam abandonar apego à previsibilidade dos dados

Negócios

Uber lança ferramenta que permite usuárias escolher motoristas mulheres

Mundo

Furacão Melissa chega à Jamaica e se torna 'tempestade do século' no país