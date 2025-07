Governo federal vai isentar taxistas de taxa de verificação de taxímetros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar nesta segunda-feira, 14, uma medida provisória que isenta os taxistas de todo o Brasil do pagamento da taxa de verificação de taxímetros. A isenção abrange tanto a aquisição do equipamento quanto as medições periódicas exigidas por lei.

A medida visa reduzir os custos e simplificar a burocracia, sem comprometer a confiança e a precisão das medições dos taxímetros.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), essa iniciativa deve trazer uma economia anual de R$ 9 milhões para os motoristas. Outra mudança está relacionada às verificações, que eram realizadas anualmente, mas agora passarão a ocorrer a cada dois anos.

“Essa é mais uma ação iniciada pelo governo federal, e pelo MDIC em particular, no sentido de reduzir custos e eliminar burocracia. Mais de 100 mil taxistas devem ser beneficiados”, afirmou o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin.

Outros benefícios previstos

A isenção da verificação inicial também deve trazer vantagens para os fabricantes de taxímetros, pois facilitará a entrada de novos equipamentos no mercado.

Estudo realizado pelo Inmetro apontou que a mudança é viável, dado o alto nível de confiabilidade dos equipamentos modernos e o baixo índice de reprovação nas verificações anteriores, informou a pasta em nota.