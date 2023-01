EXAME/IDEIA: 70% acham que invasores dos três Poderes devem ser severamente punidos

Pesquisa exclusiva EXAME/IDEIA, publicada na última edição da revista EXAME, mostra que 70% do país acredita que os responsáveis pela invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro em Brasília, devem ser severamente punidos.

Número semelhante de brasileiros avalia que o Exército e as polícias militares agiram corretamente ao desmontar os acampamentos, e que o presidente Lula definiu corretamente como “vândalos” aqueles que invadiram a Praça dos Três Poderes. Trata-se de uma coesão significativa diante de uma sociedade abertamente dividida.

Quando questionados sobre como classificariam as pessoas que participaram dos atos, 27% dos entrevistados responderam “terroristas” — uma qualificação disputada jurídica e politicamente. Outros 24% chamaram de “vândalos”; e 13%, de “manifestantes”.

“É importante ver que 9% dos entre­vistados definem os participantes como ‘patriotas’. Para ter uma ideia, 9% da população brasileira equivale a quase um Chile. Existe um núcleo extremista radicalizado, não obrigatoriamente bolsonarista, mas atuante e vivo em nosso país”, diz Cila Schulman, presidente do IDEIA.

Para a sondagem, foram ouvidas 1.500 pessoas de todo o Brasil, por telefone, entre os dias 10 e 13 de janeiro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança de 95%. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.

Olhar para frente

O episódio na capital federal abriu para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a chance de consolidar um elo potencialmente muito mais forte do que a “frente ampla” formada nas eleições de 2022. Esse rearranjo das forças políticas pode auxiliar a retomada da economia, que segue em compasso de espera. Algumas sinalizações animaram os observadores, como a equipe formada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e as medidas para a redução do rombo nas contas públicas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando ­Haddad.

Aguardado ansiosamente, o pacote de Haddad — que, segundo ele, é apenas um primeiro passo — animou por mostrar apetite pela responsabilidade fiscal por meio do aumento das receitas da União. Mas deixa dúvidas sobre sua viabilidade diante da indefinição sobre os — necessários — cortes de gastos.

“Os acontecimentos de Brasília demonstram que as instituições democráticas brasileiras são fortes o suficiente para enfrentar os temporais que teimam em rondar o nosso horizonte”, diz Tebet à EXAME. “Juntos, por meio de parcerias público-privadas, teremos resultados positivos para todos os brasileiros.”

Brasileiro cauteloso com a economia

A pesquisa EXAME/IDEIA mostra ainda que temas ligados à economia seguem como prioridade para a população: 14% acham que o maior problema do país é o desemprego, e outros 12% acreditam ser a miséria/fome. A corrupção é o principal desafio que o governo Lula enfrentará neste ano, na opinião de 18% dos brasileiros.



Os números apontam que os brasileiros estão cautelosamente esperançosos: só 24% se dizem “pessimistas” sobre suas vidas em 2023 e, na mesma linha, só 25% acham que a economia “vai piorar”. O restante está ou indiferente ou, caso da maior parte, apostando que haverá melhoras.

“Apesar do quadro de insegurança sobre as propostas do novo governo na economia, o eleitor está otimista. Há, portanto, uma janela de oportunidade para manter essa boa onda”, diz Cila Schulman.

Avaliação dos primeiros dias do governo Lula

A EXAME/IDEIA é a primeira pesquisa divulgada desde que o petista assumiu como chefe do Poder Executivo no dia 1º de janeiro. Para 41% dos brasileiros, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado ótimo ou bom — 28% o avaliam como ruim ou péssimo. Outros 18% classificam como regular.

A título de comparação, a primeira pesquisa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgada no dia 10 de janeiro de 2019, os brasileiros que consideravam o governo como ótimo ou bom somavam 50%, e aqueles que achavam ruim ou péssimo eram 22%. Quem avaliava o trabalho do ex-presidente como regular totalizava 28%.

Cila Schulman, presidente do Instituto IDEIA, destaca que na eleição de 2018 Bolsonaro teve uma vitória com 55,54% dos votos válidos, enquanto Lula saiu vitorioso do pleito com margem apertada, de 50,9% dos votos válidos. “A pesquisa mostra um país amplamente dividido, que não superou as diferenças da eleição. A polarização continua firme, com eleitores de Lula e Bolsonaro em posições opostas”, afirma.

