Deputados que negaram a ocorrência de ataques à Câmara serão 'chamados à responsabilidade', diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira que parlamentares que negaram a destruição causada na Casa Legislativa nos atos terroristas do dia 8 de janeiro serão "chamados à responsabilidade". De acordo com Lira, um deputado não pode divulgar "fatos que não condizem com a realidade".

A fala de Lira é uma referência ao deputado eleito Abílio Brunini (PL-MT), que gravou um vídeo no Salão Verde da Câmara afirmando que o local não teve "praticamente nenhum estrago".

"Todos que tiverem responsabilidade vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo, com vídeo, dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu em seu prédio. Então esses deputados serão chamados à responsabilidade, porque todos viram", afirmou Lira, em entrevista coletiva.

Questionado se estava falando do caso de Brunini, o presidente da Câmara confirmou:

"Justamente isso. Eles terão que ser chamados à responsabilidade, porque, de qualquer maneira, um parlamentar eleito não pode estar divulgando fatos que não condizem com a realidade."

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.