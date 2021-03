Estatais pagam 100% de adicional de férias e auxílio funeral de 4 dígitos

Um levantamento realizado pelo Ministério da Economia revela que os benefícios pagos a funcionários das estatais controladas pelo governo federal incluem adicional de férias de 100% do salário, auxílio funeral de mais de 8.000 reais e 13 tíquetes alimentação por ano.

Na iniciativa privada, benefícios dessa natureza são mais raros. Pela lei, a gratificação de férias é de um terço do valor do salário.

"O objetivo do estudo é trazer mais transparência para as estatais federais e facilitar a discussão sobre esse universo de empresas", diz Amaro Gomes, secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia.

O Relatório de Benefícios das Empresas Estatais Federais mostra que estatais como a Petrobras pagam adicional de férias de 100%, bem acima do valor preconizado pelas regras trabalhistas.

Na Infraero, em que a remuneração média é de 7.900 reais por mês, os empregados recebem 8.766,25 reais de auxílio funeral pelo falecimento do cônjuge, filhos, enteados ou dos pais.

A Eletrobras, que está na lista de privatizações do governo, o auxílio creche, de 863,83 reais, é pago a empregados com filhos de até seis anos de idade. O vale alimentação, de 1.202 reais, é usufruido 13 vezes por ano.

Outras estatais, como a Embrapa, oferecem um adicional para pais com filhos portadores de deficiências físicas e abono para participação em atividades esportivas promovidas por associações de empregados.

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) é ainda mais generosa. Os funcionários têm direito ao auxílio mensal de 305,33 reais por mês sem necessidade de comprovação ou apresentação de recibo de pagamento do curso.