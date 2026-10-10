Lula x Flávio Bolsonaro: o que as últimas eleições mostram sobre as primeiras pesquisas de 2º turno

RESUMO ＋ As primeiras pesquisas de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 mostram Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Lula (PT), com vantagens de 4 a 5,6 pontos percentuais. Uma análise da EXAME sobre as eleições de 2014, 2018 e 2022 mostra que as diferenças registradas nas pesquisas iniciais nem sempre se repetiram nas urnas. Em 2014, Dilma Rousseff reverteu a liderança de Aécio Neves, enquanto, em 2018 e 2022, os vencedores tiveram margens menores do que as indicadas pelos levantamentos. Desde a redemocratização, porém, nenhum candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar conseguiu vencer a eleição presidencial.

As primeiras pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 apontam uma vantagem de 4 a 5,6 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, uma comparação entre os levantamentos e os resultados das eleições desde 2014 mostra que a diferença registrada nas primeiras pesquisas de segundo turno nem sempre se confirma nas urnas.

Para a análise, a EXAME considerou os percentuais de votos válidos das pesquisas Datafolha de 2014, 2018, 2022 e 2026, além dos levantamentos AtlasIntel de 2022 e 2026. Foram utilizados os dados divulgados na primeira semana após o primeiro turno de cada eleição.

Em 2014, a então presidente Dilma Rousseff (PT) foi reeleita após aparecer atrás de Aécio Neves (PSDB) na primeira pesquisa Datafolha do segundo turno. Há, porém, uma diferença importante em relação ao cenário atual: Dilma havia terminado o primeiro turno à frente do adversário.

Em 2018 e 2022, os resultados das urnas confirmaram a liderança apontada pelos levantamentos, mas com diferenças menores do que as registradas nas pesquisas. O histórico mostra que a distância entre os candidatos pode mudar ao longo da campanha, embora não permita antecipar o resultado da disputa de 2026.

Série histórica dos votos válidos x resultados

2014: Dilma vira sobre Aécio

Na primeira semana após o primeiro turno de 2014, a pesquisa Datafolha divulgada em 9 de outubro apontava Aécio Neves (PSDB) à frente de Dilma Rousseff (PT) na disputa presidencial. Nos votos válidos, o tucano tinha 51%, contra 49% da petista, uma diferença de 2 pontos percentuais.

O resultado das urnas contrariou a projeção do levantamento, e sua repetição é, provavelmente, a maior esperança dos eleitores de Lula no pleito atual. Dilma foi reeleita com 51,64% dos votos válidos, enquanto Aécio terminou com 48,36%. A petista inverteu a posição indicada pela pesquisa e venceu com uma diferença de 3,28 pontos percentuais.

2018: Bolsonaro vence com vantagem menor do que o projetado

Em 2018, a pesquisa Datafolha, divulgada em 10 de outubro daquele ano, apontava Jair Bolsonaro (na época filiado ao PSL) com 58% dos votos válidos no segundo turno, contra 42% de Fernando Haddad (PT). A diferença projetada era de 16 pontos percentuais, indicando uma vantagem expressiva de Bolsonaro na disputa.

O resultado confirmou a liderança de Bolsonaro, mas com uma margem menor do que a indicada pelo levantamento. Ele foi eleito com 55,13% dos votos válidos, enquanto Haddad obteve 44,87%. A diferença final foi de 10,26 pontos percentuais, quase 6 pontos abaixo da distância apontada pela pesquisa.

2022: Lula vence com margem menor do que o projetado

Na primeira semana após o primeiro turno de 2022, os levantamentos Datafolha e AtlasIntel apontavam Lula à frente de Jair Bolsonaro, que tentava se reeleger, na disputa presidencial.

O Datafolha, divulgado em 10 de outubro, indicava 48% dos votos válidos para Lula e 43% para Bolsonaro, uma diferença de 5 pontos percentuais.

Já a pesquisa AtlasIntel, divulgada em 13 de outubro, mostrava um resultado parecido, com Lula marcando 52,4% dos votos válidos, contra os 47,6% de Bolsonaro, uma vantagem de 4,8 pontos percentuais para o petista.

Nas urnas, Lula foi eleito com 50,9% dos votos válidos, ante 49,1% de Bolsonaro. A diferença final foi de 1,8 ponto percentual, inferior à apontada pelos dois levantamentos. Embora as pesquisas tenham acertado quem venceria, a margem registrada nas urnas foi consideravelmente menor.

2026: Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula nas primeiras pesquisas

Na primeira semana após o primeiro turno de 2026, as pesquisas Datafolha e AtlasIntel apontam Flávio Bolsonaro (PL) à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto. No levantamento Datafolha, divulgado em 8 de outubro, Flávio registra 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula, uma diferença de 4 pontos percentuais.

Já a pesquisa AtlasIntel, divulgada em 9 de outubro, mostra uma vantagem um pouco maior para o candidato do PL. Flávio aparece com 52,8% dos votos válidos, enquanto Lula tem 47,2%, uma distância de 5,6 pontos percentuais.

Os levantamentos indicam, portanto, uma vantagem inicial de Flávio na disputa pelo segundo turno. A principal diferença entre os cenários deste ano e de 2014, 2018 e 2022 é que o candidato vencedor, mesmo atrás nas pesquisas ou com uma vantagem maior do que o resultado, havia terminado o primeiro turno na frente.

Desde a redemocratização, nenhum candidato que terminou na segunda posição conseguiu virar no segundo turno.

A série histórica, porém, mostra que as diferenças apontadas pelas pesquisas na primeira semana após o primeiro turno nem sempre se repetem nas urnas: em eleições anteriores, houve tanto inversão da liderança quanto redução da margem entre os candidatos.