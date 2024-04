Do PT de Lula ao PSL de Bolsonaro: veja todos os partidos pelos quais Datena passou antes do PSDB

O próximo partido de Datena foi o MDB. Ele foi especulado como possível candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa de Bruno Covas. O partido chegou a solicitar uma consulta jurídica para saber se o apresentador poderia lançar a postulação. No entanto, mais uma vez, a intenção acabou não indo para frente.

Datena deixou o MDB para se filiar ao PSL, partido que elegeu Jair Bolsonaro a presidente em 2018, em julho de 2021. Desta vez, ele mirava a presidência, já que surgia como uma possível "terceira via" para as eleições de 2022. Quando o PSL se fundiu ao DEM, o jornalista permaneceu no novo partido, o União Brasil.

Ainda em 2022, Datena migrou para o PSC, colocando seu nome à disposição do partido para as eleições ao Senado em São Paulo, o que também acabou não se confirmando.

No início do ano passado, o jornalista se filiou ao PDT, com o objetivo de se candidatar à prefeitura de São Paulo. Em novembro, contudo, ele se desligou do partido por "motivos de ordem pessoal".