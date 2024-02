Dino pode ficar até 20 anos no STF: Veja data de aposentadoria de cada ministro

O ex-senador e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino será empossado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 22. Ele é a segunda indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Corte neste terceiro mandato.

Dino volta ao judiciário após 18 anos -- entre 1994 e 2006 foi juiz federal e presidiu a Associação Nacional de Juízes Federais (Ajufe). Abandonou a carreira de juiz para se filiar ao PCdoB e entrar na política. Dino será o primeiro ministro do STF desde a redemocratização que já foi governador.

Com 55 anos, o novo ministro poderá ficar no STF até 2044, considerando as atuais regras para aposentadoria na Corte. A idade limite para se manter no tribunal é de 75 anos. Ao atingir essa idade, o ministro deve se aposentar. A mudança na faixa etária ocorreu em 2015, após aprovação da chamada "PEC da Bengala".

Na atual composição do tribunal, o petista passa a ter quatro ministros escolhidos por ele. Quatro vagas foram preenchidas por indicações da ex-presidente Dilma Rousseff. As outras duas nomeações foram feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso contam com uma escolha cada.

Pela Constituição Federal, o STF é formado por 11 ministros, indicados pelo presidente da República. O nome passa por sabatina e aprovação no Senado Federal. Para ser escolhido como magistrado do tribunal, a pessoa precisa ter entre 35 e 70 anos de idade e "notável saber jurídico e reputação ilibada". Com a chegada de Zanin, a Corte volta a ter 11 ministros. Desde abril, o tribunal tinha dez integrantes.

Data de aposentadoria de todos os ministros do STF

Luiz Fux - Sua aposentadoria compulsória será em 2028

- Sua aposentadoria compulsória será em 2028 Cármen Lúcia : Sua aposentadoria compulsória será em 2029;

: Sua aposentadoria compulsória será em 2029; Gilmar Mendes : Ele pode ficar na Corte até 2030;

: Luís Roberto Barroso: O ministro pode ficar no cargo até 2033;

O ministro pode ficar no cargo até 2033; Edson Fachin: Sua aposentadoria compulsória será em 2033;

Sua aposentadoria compulsória será em 2033; Dias Toffoli: Pode ficar no tribunal até 2042;

Pode ficar no tribunal até 2042; Alexandre de Moraes: Sua aposentadoria compulsória será 2043;

Sua aposentadoria compulsória será 2043; Flávio Dino: empossado em 2024, Dino pode ficar no tribunal até 2044.

empossado em 2024, Dino pode ficar no tribunal até 2044. Nunes Marques : Sua aposentadoria compulsória será em 2047;

: Sua aposentadoria compulsória será em 2047; André Mendonça : Pode ficar no Tribunal até 2047;

: Pode ficar no Tribunal até 2047; Cristiano Zanin: indicado por Lula (PT) em 2023. Pode ficar no STF até 2050;

Quem são os ministros do STF e por quem foram indicados?

Conheça os ministros do Supremo Tribunal Federal e por qual presidente o magistrado foi indicado:

Gilmar Mendes : Foi indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 2002;

: Foi indicado pelo ex-presidente Cármen Lúcia : Foi nomeado por Lula (PT) em 2006;

: Foi nomeado por Lula (PT) em 2006; Dias Toffoli: Foi indicado por Lula (PT) em 2009;

Foi indicado por Lula (PT) em 2009; Luiz Fux: Foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2011;

Foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2011; Luís Roberto Barroso: Foi indicado por Dilma (PT) em 2013;

Foi indicado por Dilma (PT) em 2013; Edson Fachin: Foi indicado por Dilma Rousseff (PT) em 2015;

Foi indicado por Dilma Rousseff (PT) em 2015; Alexandre de Moraes: Foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) em 2017;

Foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) em 2017; Nunes Marques : Foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2020;

: Foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2020; André Mendonça : Foi indicado por Bolsonaro (PL) em 2021;

: Foi indicado por Bolsonaro (PL) em 2021; Cristiano Zanin: Foi indicado por Lula (PT) em 2023;

Foi indicado por Lula (PT) em 2023; Flávio Dino: Foi indicado por Lula (PT) em 2023.

Quem é o próximo ministro a deixar o STF?

O ministro Luiz Fux deve ser o próximo a se aposentar. Em 2028, ele completa 75 anos.