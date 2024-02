Defesa de Bolsonaro diz que apreensão de passaporte foi "desnecessária" e nega plano de golpe

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota na noite de quinta-feira, 8, em que afirmou que Bolsonaro não compactuou com um suposto plano de golpe. O documento foi assinado pelos advogados Paulo Amador Cunha Bueno, Daniel Bettamio Tesser e Fábio Wajngarten.

"O ex-presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam", afirmou um dos trechos do comunicado.

No comunicado, os advogados afirmam que a apreensão do passaporte do ex-presidente foi uma medida "absolutamente desnecessária" e que a operação da PF causa indignação e inconformismo.

Leia o comunicado da defesa de Bolsonaro na íntegra abaixo: