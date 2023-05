Criador do Fórum Econômico Mundial vem ao Brasil para falar de competitividade

Klaus Schwab, criador do Fórum Econômico Mundial, vem ao Brasil participar da primeira edição do Fórum de Competitividade, que será realizado em Brasília, no dia 17 de maio. O encontro é promovido pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. A EXAME é a parceira de mídia oficial do evento.

O economista traz luz ao debate da competitividade que vai abordar temas como energia verde, sustentabilidade, o papel da infraestrutura e a transformação digital como um diferencial competitivo.

Na última edição do Fórum Econômico Mundial, no começo deste ano, o assunto esteve nas rodas de conversa de boa parte dos painéis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levou um recado político, econômico e ambiental para o encontro, realizado anualmente em Davos na Suíça, entendendo que a sustentabilidade faz parte do aumento da competitividade brasileira.

Também em Davos, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, defendeu a globalização de fontes de energias renováveis a preços acessíveis, sob o argumento de que este será o "futuro" para um comércio mundial mais sustentável.

Um Brasil mais competitivo

Além de Klaus Schwab, participam do Fórum de Competitividade atores do poder público, empresários, parlamentares e especialistas. O objetivo central é consolidar o evento com um local de debate sobre questões macroeconômicas do Brasil em eixos centrais de desenvolvimento econômico e da inclusão social.

Neste sentido, os debates buscam soluções para propor mecanismos que melhorem a inserção global do Brasil, gerando emprego e renda, em um desafio que envolve setor público, setor privado e a sociedade civil organizada.

Serviço