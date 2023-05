Quer se destacar e ser promovido? Conheça a principal tendência profissional dos próximos anos

Ter uma especialização no currículo, a nível de MBA, é um grande diferencial para profissionais que buscam reconhecimento, promoção e crescimento de carreira. O certificado de um Master of Business Administration faz o profissional se destacar tanto em entrevistas de emprego quanto nas próprias empresas em que atuam, alcançando cargos e salários mais altos.

Uma pesquisa da Catho mostrou que ter uma pós-graduação ou MBA pode aumentar o salário de cargos de coordenação e supervisão em até 53,7%.

Se especializar em que? Conheça a área que será tendência profissional para os próximos 25 anos

Os benefícios de um MBA na carreira são comprovados pelas pesquisas, mas saber em qual área se especializar é outro desafio enfrentado por quem busca crescimento.

Segundo o estudo “Futuro do Trabalho 2023”, do Fórum Econômico Mundial, uma das grandes tendências profissionais dos próximos anos está ligada à sustentabilidade: é o ESG. De acordo com a pesquisa, a implementação de práticas ambientais, sociais e de governança será um fator-chave na transformação dos negócios.

Consequentemente, o ESG é a principal macrotendência no Brasil para geração de empregos nos próximos anos. O “especialista em sustentabilidade” é a profissão que deve apresentar um crescimento de mais de 30%, traduzido em mais de 1 milhão de novas vagas.

Como se tornar um profissional ESG?

Para preencher a demanda profissional das próximas décadas, são necessários profissionais especializados em ESG. Por isso, a EXAME liberou 2,5 mil vagas para seu workshop virtual sobre ESG, feito em parceria com o Ibmec.

O curso, com data de início em 8 de maio, tem o objetivo de aprofundar a discussão sobre os impactos do ESG nos negócios e promete ajudar profissionais de diferentes áreas de formação a encontrar o caminho para se especializar na área.

