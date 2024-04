Ciclone extratropical causa chuvas intensas no Sul do país e Inmet emite alerta de perigo

As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina neste domingo, 14, são um prenúncio do que deve acontecer em toda a região Sul no início desta semana. Um alerta de perigo do Inmet foi emitido com duração até terça-feira, 16. Segundo o MetSul, a chuva será consequência de um ciclone extratropical formado na Argentina.

Por causa do centro de baixa pressão atmosférica, uma frente fria se formou no leste da Argentina e seguiu na direção do Brasil. Por isso, os dias devem ser de muita chuva em todo o Cone Sul do continente: Argentina, Uruguai, Paraguai e sul do Brasil.

Neste domingo, o Inmet emitiu um alerta de perigo, com previsão de chuvas intensas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até terça. A estimativa é que o acumulado de chuva fique entre 30 e 100 mm por dia. Além disso, há um alerta, para o mesmo período, sobre fortes ventos costeiros, em todo o litoral sul. Nesse cenário, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, afirma o Inmet.

Cidades de Santa Catarina, principalmente no Sul, sofreram com tempestades e deslizamentos neste domingo. As informações do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres (Cemaden) apontaram acumulados em 96 horas até o meio da tarde deste domingo de 378 mm em Garopaba, 266 mm em São José, 260 mm em Antônio Carlos e 257 mm em Canelinha.

Em Garopaba, bombeiros atenderam ocorrência de pai e filha que tiveram de ser resgatados após ficarem ilhados em uma cachoeira. Eles tentavam voltar para casa quando acabaram isolados numa área afetada por inundação e forte correnteza em razão da chuva intensa.

Outro aviso de perigo do Inmet é de chuva intensa, até a manhã desta segunda, 15, no Maranhão, Para e Amapá, em especial na costa. O Centro-Oeste e o resto da região Norte receberam aviso de "perigo potencial", também pela possibilidade de chuva.

Depois do meio da semana, a frente fria deve chegar em São Paulo. Segundo o Climatempo, as temperaturas no estado devem cair a partir de quinta-feira, 18. Não há previsão de muita chuva, mas é possível que aconteçam pancadas isoladas.