Ciclone extratropical da Argentina causa chuva forte no Sul e chega a São Paulo na terça-feira

O ciclone extratropical intenso formado na Argentina, que provoca fortes chuvas e temporais no sul do Brasil, deve chegar a São Paulo na terça-feira, 16, e causar chuvas e queda de temperatura nos próximos dias, segundo o Clima Tempo. O Inmet emitiu um alerta de perigo para a reunião com duração até terça-feira, 16.

A mudança no tempo no estado será a primeira mais acentuada deste outono. Ela é causada por um bloqueio atmosférico e outros sistemas meteorológicos, como o ciclone argentino, que estão criando um clima de instabilidade persistente na região Sul, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

De acordo com o ClimaTempo, as pancadas de chuva começam nesta segunda-feira, mas a queda da temperatura será mais acentuada a partir de quarta-feira, 17. O deslocaento da frente fria deve permitir a entrada de uma massa de ar frio, que deve provocar menores temparaturas na cidade. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sudeste e leste de São Paulo estão previstas pancadas de chuvas que podem ultrapassar os 60 mm.

Nesta segunda, é previso pancadas de chuva persistentes sobre as áreas do oeste paulista, mas de maneira isolada, intercalando períodos de melhora. A capital paulista deve ter um dia de sol com chance de chuva isolada a partir da tarde.

Em áreas do centro-leste e nordeste do estado de São Paulo, como Campinas, Piracicaba, São Carlos e Ribeirão Preto, não há previsão de chuva. No litoral o predomínio é de sol, mas pode ter chuva passageira no fim do dia.

Veja a previsão do tempo para SP hoje

Segunda-feira (15/4): 21°C a 30°C (pancadas de chuva à tarde)

Terça-feira (16/4): 20°C a 29°C (pancadas de chuva à tarde)

Quarta-feira (17/4): 21°C a 28°C

Quinta-feira (18/4): 18°C a 27°C (pancadas de chuva à tarde)

Sexta-feira (19/4): 14°C a 24°C

Sábado (20/4): 14°C a 26°C

Domingo (21/4): 15°C a 26°C

Na cidade de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura paulistana, as chuvas estão abaixo do esperado para este mês. Os dados mostram que abril acumulou até este sábado 9 milímetros, o que corresponde a 14,1% dos 63,9 mm esperados para o mês.

Com os índices de umidade acima de 50%, a previsão é de chuvas rápidas e isoladas na capital. Nos próximos dias, o cenário deve continuar sem alteração, com umidade elevada.