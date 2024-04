Chuvas causam transtornos na Bahia, e Salvador já registra mais de 400 ocorrências

As chuvas fortes seguem castigando o estado da Bahia, principalmente a capital, Salvador, que, até a tarde desta terça-feira, teve 410 ocorrências registradas, grande parte delas de deslizamentos de terra (124), avaliação de imóvel alagado (104) e ameaça de deslizamento (88).

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), para esta terça-feira existe a possibilidade de novas ocorrências, como alagamentos e inundações, na mesorregião metropolitana de Salvador, onde há previsão de "continuidade das chuvas com chance de pancadas com intensidade moderada a forte, podendo agravar os acumulados pluviométricos ao longo do dia".

Segundo o Climatempo, as chuvas são resultado de um fenômeno conhecido como "outono tropical", período de transição entre o verão e o outono/inverno no Brasil, quando ocorrem "mudanças nos padrões de vento e na circulação atmosférica, favorecendo a formação de áreas de instabilidade e o aumento da frequência e intensidade das chuvas".

A Bahia sofre ainda mais os efeitos deste período uma vez que "possui características geográficas que contribuem para esse cenário, como a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), uma banda de nuvens associada à convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul", responsável levar umidade e instabilidade atmosférica à região, "o que favorece a ocorrência de chuvas intensas".

Ainda segundo o Climatempo, as águas do Oceano Atlântico ao longo da costa da região "encontram-se com temperatura acima do normal, intensificando ainda mais as instabilidades". O governo da Bahia afirmou que, até a tarde desta terça, 48 municípios no estado estão em "Situação de Emergência".

"Só no início deste mês, já choveu mais de 300 milímetros, uma quantidade de chuva superior a que estava prevista para todo o mês, gerando a necessidade de acionar o sistema de alerta e alarme de oito comunidades. Já estamos com todas nossas equipes mobilizadas na operação e no cuidado com as pessoas. Peço para que as famílias que moram em áreas de risco, procurem nossos abrigos ou fiquem na casa de familiares em locais seguros", afirmou Reis, em nota publicada no Instagram.