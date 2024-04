Inmet alerta para grande risco de alagamentos e deslizamentos na Bahia; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para a continuidade das chuvas, classificadas como de "Grande Perigo", na Bahia nesta quarta-feira, 10. Na área afetada, que inclui a capital Salvador, o órgão indicou para a possibilidade de ocorrências de deslizamentos e alagamentos. Em partes do Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas, o clima também segue instável nesta quarta.

O mapa abaixo do Inmet mostra os alertas para esta quarta-feira. As manchas amarelas indicam “Perigo Potencial” para chuvas intensas, enquanto as laranjas, “Perigo”. A mancha vermelha sobre Salvador e parte do território baiano indica “Grande Perigo” para acumulados de chuva.

Previsão do tempo para esta quarta-feira, 10, em todo o Brasil - Foto: Inmet/Reprodução (Inmet/Reprodução)

O alerta vermelho na Bahia aponta para a ocorrência de chuva superior a 100mm/dia, além de alta possibilidade de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Veja abaixo as áreas do estado que poderão ser afetadas, segundo o aviso do Inmet.

Chuvas fortes continuam atuando na região de Salvador (BA) (Inmet/Reprodução)

Em Salvador, o dia deverá começar com “céu nublado e pancadas de chuvas isoladas”, segundo a previsão do Inmet. As chuvas devem durar todo o restante do dia. O balanço da Defesa Civil da capital, na noite desta terça-feira, apontava para 139 ocorrências de deslizamento de terra na cidade.

O alerta amarelo do Inmet, que indica "Perigo Potencial", atua sobre partes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aviso indica chuvas intensas, de até 50 mm/dia, com ventos entre 40-60 km/h.

Já o alerta laranja, de "Perigo", sobre o estado do Pará e Mato Grosso indica chuvas entre 30 e 60 mm/h, acompanhada de ventos de 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No Sul, a tendência é de um dia com tempo estável. Há, no entanto, possibilidade de muitas nuvens e pancadas isoladas em Florianópolis e Curitiba.

No Rio de Janeiro, a quarta-feira deverá começar com muitas nuvens, mas chuvas isoladas podem acontecer ao final da manhã e todo período da tarde. De noite, há riscos de muita chuva, e as temperaturas devem ficar entre os 21ºC e 33ºC. Em Belo Horizonte (MG), o dia será de chuva e muitas nuvens, com as temperaturas variando entre 18ºC e 30ºC.

Em São Paulo, a previsão é de chuva na parte da manhã, muitas nuvens e pancadas isoladas durante a tarde e noite. As temperaturas variam entre 20ºC e 30ºC, segundo o Inmet. Já na cidade de Vitória (ES), o dia amanhecerá com sol, mas há previsão de chuva para parte da noite. As temperaturas ficam entre 25ºC e 32ºC.