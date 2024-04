Após deslizamentos, Salvador entra em estado de alerta máximo com fortes chuvas

As fortes chuvas em Salvador neste fim de semana resultaram em alagamentos e deslizamentos de terra, colocando a capital baiana em estado de alerta máximo. Sirenes foram ativadas em 14 regiões periféricas da cidade, orientando os moradores a evacuarem suas residências.

O incidente principal ocorreu com um deslizamento de terra nas bases de um edifício de três andares no bairro do Politeama, no centro da cidade. Uma cratera se formou no subsolo do prédio, resultando no deslocamento de terra que atingiu pelo menos quatro veículos. Uma funcionária que se encontrava em uma das salas do edifício afetado sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento médico, segundo o G1.

Os ocupantes do prédio receberam instruções para deixarem seus apartamentos após o deslizamento.

A Defesa Civil municipal emitiu alerta máximo devido às chuvas e acionou as sirenes em localidades como Bom Juá, Irmã Dulce, Mangabeira, Calabetão, Vila Picasso, Vila Sabiá e Voluntários da Pátria.

Diante da situação, nove escolas municipais foram usadas como abrigos temporários para as famílias desalojadas. As atividades escolares foram suspensas e aproximadamente 2 mil alunos estão sem aulas nesta segunda-feira, informou o jornal Folha de S.Paulo.

Desde domingo, 7, a capital baiana registrou mais de 175 milímetros de chuva. No mês, o acumulado já ultrapassa os 300 milímetros, superando a média histórica para abril, que é de 285 milímetros.

Temporais nos próximos dias

O Inmet divulgou um aviso de riscos potenciais provocados pelas chuvas que devem atingir Salvador entre segunda e terça-feira.

O instituto prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há também grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades da região metropolitana. As áreas de risco são: Camaçari, Aratuípe, Cairu, Camamu, Catu, Dias d'Ávila e Igrapiúna.

Em comunicado, a prefeitura de Salvador afirmou que intensificou as medidas para mitigar os impactos das chuvas, incluindo intervenções de drenagem, e está fornecendo apoio à população que vive em áreas de risco.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) também anunciou que a prefeitura concederá auxílio emergencial para compensar as famílias que sofreram perdas materiais.