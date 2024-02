Chanceler brasileiro convoca embaixador de Israel no Brasil ao Palácio do Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira, 19, que convocou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para comparecer ao Palácio Itamaraty, no Rio, para um encontro com o ministro Mauro Vieira. Além disso, o governo brasileiro confirmou que o embaixador do país em Tel Aviv, Frederico Meyer, embarca para o Brasil na terça-feira.

"Diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel, o Ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça hoje ao Palácio Itamaraty, no Rio. E chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã", diz a nota.

A convocação e a desocupação do posto em Tel Aviv indica um agravamento na relação diplomática entre Brasil e Israel. No último domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou Israel de cometer um "genocídio" contra civis palestinos na Faixa de Gaza e comparou suas ações com a campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reagiu aos comentários de Lula, classificando-os de "vergonhosos e graves", afirmando que constituem uma "banalização do Holocausto" e anunciou que seu governo convocou o embaixador do Brasil em Israel.

Nesta segunda-feira, o governo israelense levou o embaixador do Brasil em Israel no museu do Holocausto, em Jerusalém. Normalmente, o encontro aconteceria no Ministério das Relações Exteriores. Durante o encontro, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que Lula se tornou uma persona non grata no país até pedir desculpas pelo ocorrido.

O assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, disse em entrevista à CNN Brasil, que o presidente brasileiro não vai pedir desculpas por criticar o genocídio em Gaza.