Censo do IBGE 2022: consulte a população atualizada por cidade

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na quarta-feira, 28, os primeiros dados do Censo 2022. Os resultados de População e Domicílios revelaram que o Brasil tem 203.062.512 de habitantes.

Os dados mostraram que cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Natal e Belém encolheram em comparação com a coleta de 2010. Além de capitais e grandes cidades, como São Gonçalo, mais de 3 mil municípios encolheram de tamanho desde 2010.

Em Porciúncula, cidade de 17.288 habitantes no Noroeste do Estado do Rio, a população encolheu em 149 nos últimos 12 anos. A gaúcha André da Rocha perdeu 81 habitantes e hoje tem 1.135 moradores. Campos Gerais, em Minas, viu a população cair 1.495 pessoas, para 26.105.

Nova Castilho, em São Paulo, já era pequena e ficou ainda menor: tem agora 1.062 habitantes, 63 a menos do que os contados em 2010.

Segundo especialistas, nas pequenas cidades, o encolhimento populacional muitas vezes é explicado pela migração, com os jovens buscando oportunidades de emprego e estudo em municípios maiores.

Das dez menores cidades do Brasil, oito encolheram. À exceção foi Serra da Saudade, a mais minúscula do país, que viu sua população crescer em 18 pessoas, para 833 no total. A segunda menor do Brasil, a paulista Borá, também aumentou, em 102 habitantes, para 907.

Saiba abaixo se sua cidade cresceu ou encolheu e o tamanho da população atual.