Média diária de mortes por covid-19 fica perto de 500; total é de 169 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 23, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O país tem 169.541 óbitos e 6.088.004 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 344 vítimas e 17.585 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 496, um aumento de 51% em comparação com 14 dias atrás. Mas vale ressaltar que o sistema que atualiza os dados apresentou problemas nas últimas semanas, comprometendo a análise dos dados.

Coronavac entra na última fase de testes

O teste de eficácia da Coronavac, a vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, atingiu o número mínimo de pessoas infectadas. Com isso, os estudos entraram na última fase de análise para verificar se ela realmente é eficaz contra o coronavírus.

Mais de 10.000 voluntários já receberam a vacina em sete estados brasileiros. A expectativa é que outras 3.000 pessoas ainda sejam incluídas.

Metade recebe a vacina e a outra metade um placebo. O Instituto Butantan estabeleceu que a partir do número mínimo de infectados — 61 casos — os resultados começam a ser analisados individualmente. Ou seja, os pesquisadores passam a analisar se os contaminados estão no grupo vacinado ou no grupo placebo, e verificar se a vacina atingiu o objetivo que é de combater o coronavírus.