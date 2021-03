Brasil registra mais de 90 mil casos de covid-19 em apenas um dia

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta quarta-feira, 17, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 284.775 óbitos e 11.693.838 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 2.648 vítimas e 90.303 testes reagentes para o coronavírus, a maior confirmação de casos em 24 horas.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 2.017, a mais alta já registrada. A média de casos está em 70.219.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 9.430.218 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 4,3% da população brasileira.

Contando a primeira e a segunda dose já foram aplicadas mais de 12 milhões de vacinas, e o total repassado para os estados é de 20 milhões.

Sul é o novo epicentro da covid-19

Os três estados do Sul do Brasil vivem o pior momento da pandemia de covid-19. Para unificar esforços, os governadores do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se reuniram nesta quarta-feira, 17, em Florianópolis, para definir estratégias de combate ao coronavírus. A primeira ação é a unificação do centro de regulação de leitos de UTI, para disponibilizar vagas ao estado vizinho, se necessário.

A situação mais dramática é do Rio Grande do Sul, que tem 100% na ocupação de leitos de UTI. Na quarta-feira, 16, o estado teve o maior número de mortes registradas em 24 horas desde o início da pandemia: 502. Em Santa Catarina a ocupação de leitos está em 99%, e no Paraná é de 96%, segundo Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz.

“O Sul é o epicentro dessa crise. A variante P1 [que surgiu no estado do Amazonas] é responsável por 80% dos casos nos três estados. O que se apresenta é uma nova doença, um momento novo e diferenciado”, disse o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), em entrevista coletiva nesta quarta-feira.