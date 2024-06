Cármen Lúcia toma posse como presidente do TSE nesta segunda-feira

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, assume o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 3. Ela irá suceder o ministro Alexandre de Moraes e estará à frente do órgão responsável por coordenar as eleições municipais que acontecem em outubro deste ano.

Cerimônia

A cerimônia de posse está marcada para 19h e será transmitida ao vivo no canal da TV Justiça. Na solenidade, estarão presentes o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O também ministro do STF, Kassio Nunes Marques irá assumir a vice-presidência do TSE, ao lado de Cármen Lúcia. Ambos foram eleitos para as respectivas funções no último 7 de maio.

Esta é a segunda vez que a ministra estará na função de presidente do TSE. Ela ocupou o cargo em 2012, também durante as eleições municipais daquele ano.