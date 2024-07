Brasil confirma as duas primeiras mortes por febre oropouche em todo o mundo

O Ministério da Saúde confirmou duas mortes por febre do oropouche no interior da Bahia. Segundo a pasta, até esta quinta-feira, 25, não havia relato de nenhuma morte pela doença no mundo.

Os dois óbitos haviam sido divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, mas ainda eram classificados como suspeitos pelo governo federal.

Vítimas

As vítimas eram duas mulheres, de 21 e 24 anos, que não eram gestantes e não possuiam comorbidades. A primeira delas morava na cidade de Valença e morreu em 27 de março, enquanto a segunda residia em Camamu e morreu no dia 10 de maio, em Itabuna.

O Ministério da Saúde investiga ainda um terceiro óbito no Paraná, mas cuja transmissão ocorreu em Santa Catarina. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, a vítima era um homem de 59 anos morador do município de Apucarana.