Covas, Russomano, Boulos e França: como foi o debate dos candidatos de SP

Os candidatos mais bem colocados nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, Covas, Russomano, Boulos e França participaram de um debate na manhã desta quarta-feira, 11, promovido por Folha e UOL.

Como de costume, boa parte das perguntas e respostas foi voltada para ataques entre os candidatos. A pandemia do coronavírus quase não foi citada pelos candidatos, que rivalizaram sobre a experiência de cada um na política, propostas que supostamente não teriam respaldo financeiro para se concretizar, reforma tributária e questões relativas à Saúde.

Reforma tributária

Questionado sobre reforma tributária, Boulos disse que defende uma reforma progressiva, que não retire recursos de outro ente da federação. Disse ainda que os municípios são prejudicados com a concentração de capital na União.

Russomano lembrou que a proposta de reforma tributária está em andamento no Congresso e que está certo de que os parlamentares vão cuidar dos municípios quem segundo ele, é onde a reforma deve começar. Nesse contexto, disse que pretende baixar o ISS gradativamente, considerando que estados vizinhos têm o imposto sobre serviços mais baratos: “Só assim vamos criar empregos”.

Ao candidato do Republicanos, Covas rebateu a intenção do candidato de baixar o ISS, dizendo que a proposta de reforma tributária em andamento no Legislativo vai tirar R$ 10 bilhões dos cofres paulistas nos próximos anos e mais R$ 55 bilhões nos 10 anos seguintes: “É com responsabilidade fiscal que se faz justiça fiscal”, disse.

Velhas brigas

Logo no início do debate o prefeito de SP, Bruno Covas, questionado sobre se confia plenamente em Ricardo Nunes, vereador do MDB que faz parte de sua chapa tucana como vice, disse que sim, argumentando que o candidato tem experiência, além de não ter acusações formais. Nunes é investigado por superfaturamento no aluguel de creches privadas que têm convênio com a prefeitura paulista.

Covas também disse que não tem problemas em dizer que é apoiado pelo governador João Doria e admite o fato com “toda a felicidade”, mas pediu que o foco ficasse na prefeitura da capital. O atual prefeito já foi acusado de tentar se distanciar da figura do governador, acusado por opositores de ter “abandonado” a prefeitura quando desistiu de seu cargo como prefeito para virar governador do estado e tem sido ausente na campanha para reeleição de Covas.

Acusado diversas vezes de ser “sonhador” e “inexperiente” pelos candidatos, Boulos disse a França — que se gabou de já ter sido prefeito e ter saído com 94% de aprovação — que o candidato do PSB só não disse que havia sido de São Vicente. França diz que a cidade é importante e questiona Boulos: “Você foi prefeito de onde?”

Questionado sobre a suposta falta de Orçamento para realizar suas propostas de campanha por mais de um candidato, Boulos defendeu que há, sim, dinheiro para realizar seus planos, e disse que o principal deles é o Renda Solidária, uma ajuda financeira aos cidadãos que, segundo ele terá custo de R$ 14 milhões de reais nos 4 anos de governo.

Além disso, ele disse que frentes de trabalho serão feitas, com custo de R$ 3,8 bilhões nos 4 anos, e que pretende aplicar o passe livre para desempregados, com custo de R$ 1 bilhão ao ano. Disse ainda que vai fazer um concurso para médicos e contratar, no primeiro ano, 500 médicos para periferia de SP, com custo de R$ 300 milhões nos 4 anos.

Ao dizer que o orçamento da cidade é de 70 bilhões, Boulos voltou a dizer que pretende recuperar dinheiro da dívida ativa, para recuperar R$ 10 bilhões nos próximos 4 anos: “São Paulo é uma cidade rica, dinheiro não falta, o que falta é prioridade”, diz.

Em resposta, França concordou com o fato de que, se se tem vontade política, tem dinheiro, mas disse que, com o tempo, o candidato perceberia que boas ideias não necessariamente são praticáveis, porque há detalhes que a falta de experiência não considera.

Boulos disse a França que não se deveria deixar de ter sonhos e que isso que o diferencia no debate: “Vocês tratam isso como inexperiência, mas trata-se de se ter compromisso se uma vida toda”. Entrando no embate, Covas replicou: “A diferença entre vender sonho e vender ilusão é a diferença entre inexperiência e responsabilidade fiscal”. A Lei de Responsabilidade Fiscal, criada pelo PSDB, determina que, para que um mandatário sugira um gasto precisa indicar uma receita. Além disso, para que o gasto seja aprovado, precisa passar pelo Legislativo.