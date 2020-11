Ibope: Covas amplia vantagem; em segundo lugar há empate com 3 candidatos

Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira, 9, traz o candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), em primeiro lugar nas intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, com 32%. Em seguida é um empate técnico entre Guilherme Boulos (PSOL), com 13%, Celso Russomanno (Republicanos), com 12%, e Márcio França (PSB), com 10%.

Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos são considerados empatados. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O Ibope ouviu 1.204 eleitores entre os dias 7 e 9 de novembro. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerada a margem de erro. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo SP‐017164/2020.

Na pesquisa anterior, do dia 30 de outubro, Covas tinha 26%. Boulos e França oscilaram dentro da margem de erro, e Russomanno caiu de de 20% para 12%.

Considerando um possível segundo turno, o Ibope fez simulações entre os candidatos que estão nas melhores posições. Covas bateria todos os candidatos. Em um confronto entre Boulos, o atual prefeito teria 52% das intenções de voto, e o ex-candidato à presidência, 24%.

Contra Russomanno, Covas teria 54% e o deputado federal 22%. Em uma eventual decisão com França, o atual prefeito teria 47% e o ex-governador, 30%.

37% dos eleitores não decidiram voto

Em pesquisa EXAME/IDEIA divulgada no sábado, 7, 37% dos eleitores brasileiros ainda não decidiram em quem votar. Pouco mais da metade, 57%, já escolheu apenas o candidato a prefeito.

Das pessoas que ainda não decidiram o voto, a maior parte está na região Norte, com 42%, seguido do Nordeste, com 41%. Olhando por classe social, quanto mais alta, mais definido está o eleitor. Do total de entrevistados das classes A/B, 63% já escolheram o candidato a prefeito. Os que decidiram o voto nas classes D/E somam 45%.

Os dados são da mais recente pesquisa exclusiva EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.

O levantamento foi feito por telefone com 1.200 pessoas entre os dias 2 e 5 de novembro e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.