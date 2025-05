Caixa prorroga prazo para aditamento do novo Fies no primeiro semestre de 2025

A Caixa prorrogou o prazo para realização dos aditamentos obrigatórios dos contratos do Novo Fies referentes ao primeiro semestre de 2025. Estudantes com financiamento ativo têm até o dia 30 de junho para renovar, suspender temporariamente, transferir ou encerrar antecipadamente seus contratos.

Ao todo, cerca de 95 mil estudantes poderão acessar os serviços por meio do portal SifesWeb ou pelo aplicativo Fies Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS. As funcionalidades permitem também a geração de boletos e atualização cadastral.

O cronograma para dilatação do financiamento, que se refere ao segundo semestre de 2025, será aberto em 1º de junho e segue até 15 de julho.

A medida permite a extensão do contrato para alunos que ainda não concluíram o curso no tempo inicialmente previsto. Para isso, o estudante deve estar adimplente com os boletos mensais e a solicitação precisa ser validada pela instituição de ensino.

O Novo Fies exige que os contratos sejam aditados a cada semestre. O processo começa na instituição de ensino e, depois, deve ser validado pelo estudante. Devem fazer o aditamento neste primeiro semestre todos os alunos em fase de utilização do financiamento e que tenham contrato efetivado no segundo semestre de 2024.

Dúvidas sobre o processo devem ser esclarecidas diretamente com as faculdades.

Serviços disponíveis no aplicativo Fies Caixa

O aplicativo Fies Caixa oferece as seguintes opções aos usuários:

Aditamento: validação da renovação do contrato;

Suspensão: solicitação de pausa temporária do financiamento;

Dilatação: extensão do prazo de uso do contrato, conforme calendário;

Boleto: visualização e geração de parcelas em aberto;

Perfil: acesso aos dados cadastrados no Fies.

As mesmas funcionalidades estão disponíveis no site oficial do SifesWeb.