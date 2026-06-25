Brasil na Copa do Mundo: confira datas, horários e possíveis jogos em dias úteis até a decisão

Classificado em primeiro lugar no Grupo C, o Brasil já tem definido o caminho que precisará percorrer até uma eventual decisão da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, 24, a Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0.

Embora os adversários ainda dependam da conclusão de cada rodada, o chaveamento já estabelece datas e horários das próximas partidas da seleção — algumas delas em pleno horário comercial.

O primeiro desafio no mata-mata acontece já na próxima segunda-feira, 29 de junho, às 14h (horário de Brasília). Em Houston, o Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo F, ainda indefinido. Esse será o primeiro de dois jogos da seleção programados para dias úteis e dentro do expediente.

Caso avance, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá uma sequência mais conveniente para os torcedores. As oitavas de final estão marcadas para domingo, 5 de julho, às 17h, no estádio de Nova York/Nova Jersey, contra o vencedor do confronto entre os segundos colocados dos grupos E e I.

Se chegar às quartas de final, o Brasil volta a jogar no fim de semana: sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami. Já a semifinal, prevista para o lado brasileiro do chaveamento, será disputada na quarta-feira, 15 de julho, às 16h, em Atlanta, o que pode novamente impactar a rotina dos torcedores.

A final está agendada para domingo, 19 de julho, às 16h, em Nova York/Nova Jersey. No total, dos cinco jogos que o Brasil precisará vencer a partir do mata-mata para ser campeão, dois ocorreriam em dias úteis e em horário de trabalho: a estreia na segunda-feira, às 14h, e a semifinal, na quarta-feira, às 16h.

Em caso de derrota na semifinal, a seleção ainda disputará a partida de terceiro lugar no sábado, 18 de julho, às 18h, em Miami.

Veja a possível jornada do Brasil até a final (e com horários)

Primeira fase do mata-mata

Segunda-feira, 29 de junho, às 14h (Brasil x segundo colocado do Grupo F, Houston)

Oitavas de final

Domingo, 5 de julho, às 17h, Nova York/Nova Jersey

Quartas de final

Sábado, 11 de julho, às 18h, Miami

Semifinal

Quarta-feira, 15 de julho, às 16h, Atlanta

Competição do terceiro lugar, em caso de derrota na semifinal

Sábado, 18 de julho, às 18h, Miami

Final