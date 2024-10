Boulos disse que, no debate, apresentou 'cidade real' aos eleitores e não ilusão vendida por Nunes

Depois de participar do debate da TV Record/Estadão, na noite de sábado, o candidato do PSOL à prefeitura, Guilherme Boulos, participou de uma carreata no bairro de Guaianases, na zona Leste, na manhã chuvosa deste domingo, 20, em São Paulo.

Ele almoçou com a comunidade nordestina do bairro e avaliou como positiva sua participação no debate, colocando a diferença entre a cidade vendida pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), em sua propaganda, e a vida real das pessoas.

— No debate, tive a oportunidade de colocar essa diferença. O que é a cidade que as pessoas vivem aqui em Guaianases, Cidade Tiradentes, Lajeado, extremo zona Sul da cidade, e a cidade que ele vende na propaganda, que é ilusão, ficção, que não diz respeito à vida do povo — disse Boulos na manhã deste domingo.

O candidato afirmou que confia numa virada na reta final de campanha — as pesquisas eleitorais mais recentes apontam vantagem de Nunes em até 18 pontos pontos percentuais — e disse que as pessoas não precisam ter medo de mudança.

— Estou confiante que a gente consiga a virada na reta final, que é o que o povo quer. O que a gente tem discutido olho no olho é que as pessoas não precisam ter medo da mudança — disse.

O candidato voltou a apelar pelos votos dos eleitores de Pablo Marçal (PRTB), mesmo que sejam alinhados com a direita.

Em Guaianases, Boulos foi o mais votado no primeito turno da eleição. A carreata de cerca de uma hora e meia foi mantida mesmo sob garoa fina que caia na capital. No sábado, a chuva impediu que Boulos e o presidente Lula fizessem carreatas e comícios nos bairros do Grajaú, zona Sul, e São Mateus, zona Leste.

Depois do almoço com eleitores neste doingo, Boulos deve tirar o restante do dia para se preparar para outras sabatinas programadas com veículos de comunicação no início da semana.

Interlocutores do psolista ainda consideram crucial o último debate da TV Globo, marcado para a próxima sexta-feira, para uma possível arrancada. No sábado, véspera do segundo turno, a campanha pretende a contar com uma última participação do presidente Lula na campanha.