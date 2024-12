Pacheco cancela sessão do Congresso desta quinta para votar regulamentação da reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cancelou a pauta do Congresso Nacional desta quinta-feira, 12, e convocou uma sessão extraordinária presencial para os senadores deliberarem em plenário a regulamentação da reforma tributária. A votação está prevista para às 10h.

A sessão foi anunciada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), durante análise do Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, que trata da pauta, nesta quarta, 11. Segundo Alcolumbre, Pacheco pediu que a informações fosse repassada pela Secretaria Especial da Casa.

No início da tarde, o relator da proposta, senador Eduardo Braga (MDB-AM), anunciou novas modificações com inclusão de mais de 17 emendas. Na segunda, 9, o relator divulgou um parecer sobre a reforma tributária após a análise de 2.029 emendas pedidas por senadores nas últimas semanas.

Ao longo da tarde, porém, os senadores colocaram novos destaques para discussão, pelo menos outras 100 sugestões, de acordo com o relator. Braga afirmou, contudo, que conseguirá ainda hoje analisar as emendas junto aos assessores e à Receita Federal para informar o que será ou não acatado. A previsão é que o projeto seja votado ainda hoje na CCJ.

Pontos adicionados na reforma tributária

Em voto complementar lido no início da tarde, o relator da reforma tributária fez uma série de alterações.

Comitê Gestor

Houve ajustes no Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), o CGIBS, para que ele tenha "atribuições essenciais, ainda que limitadas no tempo (até o final de 2025)".

As competências do órgão, segundo o relator não serão exclusivamente normativas até 31 de dezembro de 2025, e as licitações e as contratações realizadas pelo CGIBS serão regidas pelas normas gerais de licitação e contratação aplicáveis às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Os atos normativos do CGIBS deverão ser efetuados preferencialmente por meio eletrônico, com disponibilização na Internet.

Suspensão temporária do IBS e CBS

Braga também acolheu emendas prevendo a suspensão temporária do IBS e CBS no fornecimento de produtos agropecuários in natura destinados à industrialização para exportação. A medida, segundo o senador, evita acúmulo de créditos tributários e preserva a competitividade do setor exportador brasileiro.

O relator incluiu mudanças na operações de arrendamento mercantil. A tributação agora ocorrerá somente no pagamento da contraprestação do arrendamento mercantil. Também foi inserido o serviço de transmissão de energia elétrica na sistemática de recolhimento de IBS e de CBS somente nas operações para efetivo consumo de energia elétrica ou para contribuinte não sujeito ao regime regular do IBS e da CBS.

No complemento, houve mudanças na metodologia de cálculo da carga tributária a ser paga pelo c ombustíveis. A alíquota de CBS será calculada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e, para o IBS, pelo Comitê Gestor do IBS, com dados fornecidos pelos entes federados.

Braga também listou ajustes na tributação dos serviços financeiros e na substituição tributária como prevista na Emenda Constitucional 132 – que promulgou a reforma tributária – e está restrita à bebidas alcoólicas, águas minerais e refrigerantes, cigarros e outros derivados do fumo. Caberá ao CGIBS e à Receita o estabelecimento do regime.