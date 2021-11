Baureri é a melhor cidade para fazer negócios no setor de serviços

Cortada pelo rodoanel, que conecta dez rodovias, Barueri é a sede de grandes empresas varejistas, como o Walmart, e de centros de distribuição de mercadorias, entre eles o do Mercado Livre, empresa mais valiosa da América Latina, que anunciou a abertura de 7.200 vagas em abril.

O vai-e-vem de milhares de funcionários de grandes empresas vêm movimentando o setor de serviços, que renasce depois de um ano difícil. O mercado de trabalho reflete esse cenário positivo no município: neste ano, Barueri registra um aumento de 10% na criação de vagas, sendo que quase todos os empregos se concentram no setor privado. A cidade ocupa atualmente o posto de campeã na geração de vagas, com 1,67 emprego para cada habitantes.

Com todo este cenário, Barueri é a primeira colocada no setor de serviços no ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios, elaborado pela consultoria Urban Systems. Na segunda posição está São Paulo, e em seguida Florianópolis, em Santa Catarina. A lista contempla 100 cidades.

Um dos principais centros financeiros do estado de São Paulo, Barueri também vem se tornando um polo de tecnologia – neste ano, o número de negócios voltados do setor aumentou 8%. A expansão de serviços digitais e de mobilidade urbana também vem colocando a cidade cada vez mais no mapa da inovação. A boa infraestrutura de telecomunicações exerce um papel fundamental nesse contexto: 80% da conexão de banda larga é de alta velocidade.

O ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios é elaborado anualmente pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para EXAME, em seis segmentos econômicos: educação, comércio, serviços, indústria, mercado imobiliário e agropecuária.

Para chegar à lista das melhores cidades no setor de serviços, foram analisados nove indicadores, entre eles, a oferta de serviços de internet banda larga e o saldo de empregos municípios com mais de 100 mil habitantes.

Em 2021, a consultoria também avaliou o ritmo de vacinação e taxa de letalidade da covid-19 em cada um dos municípios, no dia 15 de outubro, para uma fotografia de comparação.