Avião de pequeno porte cai em Ubatuba, litoral de SP

Um avião de pequeno porte caiu nesta manhã de quinta-feira, 9, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu na praia do Cruzeiro.

A Defesa Civil do Estado informou que, até o momento, quatro pessoas, segundo dois adultos e duas crianças, foram socorridas com vida e estão sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU).

O piloto está preso entre as ferragens. As equipes do Corpo de Bombeiros realizam o procedimento para retirada e prosseguem no atendimento.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a aeronave caindo próximo da orla da praia do Cruzeiro.

Avião acaba de varar a pista no pouso em Ubatuba! Deus os proteja 🙏🏽🙏🏽 informações de pessoas sendo retiradas com vida 🙏🏽🙏🏽 rezem por eles pic.twitter.com/cac5D36ARc — Igor KTR (@igorktr) January 9, 2025

;

Mais informações em instantes.